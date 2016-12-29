Сотрудники Sputnik Абхазия превратились на час в Деда Мороза и Снегурочку и развезли подарки детям из малообеспеченных семей в рамках акции "Подари чудо".

Sputnik, Владимир Бегунов.

В ежегодной благотворительной акции фонда "Киараз" участвует множество организаций и неравнодушных людей по всей Абхазии. Они покупают новогодние подарки детям из семей, которые испытывают финансовые трудности.

Сотрудники Sputnik посетили несколько семей в пригороде Сухума в селах Бабушара и Багмаран. Наши Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки, о которых дети мечтали в своих новогодних пожеланиях.

"Сначала ребята писали письма Деду Морозу со своими мечтами, — рассказывает офис-менеджер фонда "Киараз" Саломея Кемулария. – Всего мы получили 550 писем, даже больше. Потом предлагали различным организациям купить детям подарки".

По словам сотрудников фонда, ни один ребенок, написавший письмо Деду Морозу, в эти предновогодние дни не остался без подарка.

© Sputnik. Амра Амичба Красные конверты надежды: как сбываются мечты

"Нас поддержало множество организаций", — говорит руководитель фонда Камма Гопия.

Среди участников акции — компания "Аквафон", несколько крупных банков, информагентство Sputnik Абхазия, Администрация президента, Городское Собрание Сухума, телекомпания АГТРК, торговый центр "Престиж" и другие.

По словам руководителя "Киараз", подарки покупали не только организации, но и простые жители Абхазии. Часть детских писем была развешена на елках в офисах, кафе, в театрах и салонах красоты. Каждый желающий мог взять письмо, купить подарок и принести в фонд.

"Большинство детей, конечно, хотели машинки и куклы, — говорит Саломея Кемулария. — Но были и запоминающиеся пожелания. К примеру, один ребенок написал, что он хорошо учится в школе, а когда отдыхает после выполнения домашних заданий, любит есть много шоколада. Ему достался большой сладкий подарок. Дети из одной многодетной семьи в отдаленном селе просили зонтики. Им далеко ходить в школу".

Большинство ребят получили свои подарки, когда пришли на благотворительные новогодние спектакли в русский и абхазский драмтеатры. Кто не смог попасть на представление, тому подарки развозили Деды Морозы фонда "Киараз" и информагентства Sputnik Абхазия. Костюм Деда Мороза любезно предоставил РУСДРАМ.



