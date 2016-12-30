СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из Министерства внутренних дел были уволены 19 сотрудников в 2016 году, сказал начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 30 декабря.

"По результатам проверок, предупреждено о неполном служебном соответствии 29 сотрудников милиции, объявлен строгий выговор 25 сотрудникам, 23 человека получили строгий выговор. Уволены 19 человек, из них пять сотрудников за употребление наркотических веществ", — добавил он.

В связи с проводимой проверкой понижены в звании двое сотрудников, один сотрудник понижен в должности. В связи с окончанием проверок по факту побега из СИЗО в Дранде, восстановлены на службе пять человек, отметил Базильский.

"Что касается инцидента, имевшего место между сотрудниками Гудаутского РОВД и начальником Новоафонской милиции 10 ноября, по этому инциденту проводится служебная проверка, которая будет в ближайшее время завершена", — сказал Игорь Базильский.

По словам Базильского, в 2016 году было проведено 99 служебных проверок, по итогам которых дисциплинарным взысканиям подвергнуты 92 сотрудника милиции. В Генеральную прокуратуру передано семь материалов, в Службу госбезопасности — два материала, в Администрацию президента — один и в паспортное управление МВД направлен один материал служебной проверки.



