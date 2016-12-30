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МВД.

МВД Абхазии уволило за проступки 19 сотрудников в 2016 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский рассказал об итогах работы за 2016 год.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба.  Из Министерства внутренних дел были уволены 19 сотрудников в 2016 году, сказал начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 30 декабря.

"По результатам проверок, предупреждено о неполном служебном соответствии 29 сотрудников милиции, объявлен строгий выговор 25 сотрудникам, 23 человека получили строгий выговор. Уволены 19 человек, из них пять сотрудников за употребление наркотических веществ", — добавил он.

В связи с проводимой проверкой понижены в звании двое сотрудников, один сотрудник понижен в должности. В связи с окончанием проверок по факту побега из СИЗО в Дранде, восстановлены на службе пять человек, отметил Базильский. 

"Что касается инцидента, имевшего место между сотрудниками Гудаутского РОВД и начальником Новоафонской милиции 10 ноября, по этому инциденту проводится служебная проверка, которая будет в ближайшее время завершена", — сказал Игорь Базильский.

По словам Базильского, в 2016 году было проведено 99 служебных проверок, по итогам которых дисциплинарным взысканиям подвергнуты 92 сотрудника милиции. В Генеральную прокуратуру передано семь материалов, в Службу госбезопасности — два материала, в Администрацию президента — один и в паспортное управление МВД направлен один материал служебной проверки.


Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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