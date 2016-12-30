20:30 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото джипа на бездорожье

Новый год по "джипперскому" календарю наступит 3 января

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
44 0 0

"Дорогой жизни" проедут автолюбители, участвующие в праздновании юбилейного "джипперского" Нового года, об этом Sputnik сообщил руководитель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Празднование десятого "джипперского" Нового года пройдет с 3 по 5 января 2017 года, об этом в интервью Sputnik рассказал председатель автоклуба "Внедорожная Абхазии" Сергей Никитченко. 

"Обычно празднование проходит в районе горы Мамзышха. Но в последние годы там собирается много людей, и движение затруднено. В этом году принято решение перевести "джиперский" Новый год в Сухуме", — сказал Никитченко.

Юбилейные мероприятия, по словам руководителя автоклуба, будут разнообразными — от конкурсов до автопробега.

Полное интервью председателя автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергея Никитченко слушайте здесь »»

"В первый день, 3 января, пройдут сборы в базовом лагере, расположенном в селе Каман Сухумского района. Там будем праздновать традиционный "джипперский" Новый год. На второй день пройдет автопоход в восточную часть Абхазии. Посетим ряд водопадов и горячий источник в селе Кындыг", — поделился планами он.

На третий день, 5 января, по словам Никитченко, колонна джипперов проедет по "Дороге жизни". 

"Было принято решение провести колонну по рокадной дороге – "Дороге жизни", которая связывала во время Отечественной войны народа Абхазии «большую землю» и город Ткуарчал. Этот маршрут пролегает по деревням и селам, тем самым хотим показать нашим гостям, как живут местные жители, показать им абхазский колорит, познакомить участников с историей страны", — пояснил руководитель автоклуба.

В праздновании "джипперского" Нового года примут любители внедорожной езды из России и Абхазии. Организаторами мероприятия стали автоклуб «Внедорожная Абхазия» и  сообщество "Джпиперы Сочи".

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia