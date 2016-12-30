СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Празднование десятого "джипперского" Нового года пройдет с 3 по 5 января 2017 года, об этом в интервью Sputnik рассказал председатель автоклуба "Внедорожная Абхазии" Сергей Никитченко.

"Обычно празднование проходит в районе горы Мамзышха. Но в последние годы там собирается много людей, и движение затруднено. В этом году принято решение перевести "джиперский" Новый год в Сухуме", — сказал Никитченко.

Юбилейные мероприятия, по словам руководителя автоклуба, будут разнообразными — от конкурсов до автопробега.

Полное интервью председателя автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергея Никитченко слушайте здесь »»

"В первый день, 3 января, пройдут сборы в базовом лагере, расположенном в селе Каман Сухумского района. Там будем праздновать традиционный "джипперский" Новый год. На второй день пройдет автопоход в восточную часть Абхазии. Посетим ряд водопадов и горячий источник в селе Кындыг", — поделился планами он.

На третий день, 5 января, по словам Никитченко, колонна джипперов проедет по "Дороге жизни".

"Было принято решение провести колонну по рокадной дороге – "Дороге жизни", которая связывала во время Отечественной войны народа Абхазии «большую землю» и город Ткуарчал. Этот маршрут пролегает по деревням и селам, тем самым хотим показать нашим гостям, как живут местные жители, показать им абхазский колорит, познакомить участников с историей страны", — пояснил руководитель автоклуба.

В праздновании "джипперского" Нового года примут любители внедорожной езды из России и Абхазии. Организаторами мероприятия стали автоклуб «Внедорожная Абхазия» и сообщество "Джпиперы Сочи".