О том, как будет проходить лагерь, рассказали на пресс-конференции в Sputnik директор международного военно-исторического лагеря "Юный патриот" Григорий Скворцов, руководитель гуманитарного проекта "Мир в руках добра" Марина Демидова, руководитель благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Григорий Скворцов рассказал, что в планах руководства превратить лагерь в международный центр детского отдыха.

"Группы детей из России обычно в Абхазию не возят, — сказал Скворцов. – Объясняя это беспокойством о безопасности. Мы хотим разрушить эти стереотипы и доказать, что здесь совершенно безопасно. В марте к нам приедет большая группа детей из Москвы".

Сейчас открывается вторая смена "Юного патриота", где будут семьдесят ребят из Абхазии, Луганской народной республики, дети репатриантов из Сирии и несколько спортсменов из Подмосковья.

Первая смена прошла летом 2016 года. Опыт оказался удачным, и в пятницу 30 декабря "Юный патриот" опять распахнет свои двери на одиннадцать дней для детей от двенадцати до пятнадцати лет. В лагерь попадают лучшие из лучших: победители олимпиад и спортсмены, добившиеся успехов.

Базируется "Юный патриот" в школе-интернате имени Басария в Очамчыре.

"Мы благодарны всем, кто помогает нашему лагерю, это министерства обороны, образования, культуры Абхазии, — сказал Григорий Скворцов. – Перед открытием крестьяне из Ткуарчалского и Галского районов привезли детям молоко, фрукты и целого теленка".

Как рассказывают организаторы "Юного патриота", в лагере дети отдыхают, оздоравливаются, получают новые знания.

"В большинстве мы не умеем оказывать первую медицинскую помощь, — говорит Григорий Скворцов. – Станет плохо человеку на улице, много ли прохожих смогут ему помочь, пока едет скорая? Думаю, единицы. А это необходимое для человека умение. У нас в лагере ребят обучать первой медицинской помощи будут сотрудники МЧС. Офицеры будут проводить занятия по преодолению препятствий, разборке автомата".

Кроме того, как рассказал Скворцов, "Юному патриоту" кинофестиваль "Кунаки" передал подборку фестивальных фильмов, которые будут смотреть дети. А еще для ребят запланированы экскурсии в Сухумский обезьяний питомник, в Новый Афон, посещение Музея Боевой Славы, а также военно-спортивная игра на набережной Очамчыры.

Детей из ЛНР, особенно из прифронтовой полосы, по словам руководителя гуманитарного проекта "Мир в руках добра" Марины Демидовой, одевали всем миром перед отправкой в лагерь.

По словам Григория Скворцова, дети, побывавшие в лагере, продолжают общение и впоследствии в специальной группе в соцсети. Некоторые приезжают в лагерь уже во второй раз и приглашены на третью смену.