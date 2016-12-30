СУХУМ, 30 дек — Sputnik, Амра Амичба. Артисты детской театральной студии "Арлекино" представили постановку "Снежная королева" для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских садов Сухума. Об этом сообщила начальник Управления образования столичной администрации Людмила Адлейба.

"В течение двух дней на бесплатный показ мы пригласили около 700 детей из малообеспеченных семей", — уточнила Адлейба.

Премьеру посетил и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Ученица 6 класса сухумской школы № 3 Меги Тарба исполнила в "Снежной королеве" роль Герды.

"Я играю сестру Кая, мальчика, которого заколдовала Снежная королева, и его сердце стало холодным. Герда преодолела много препятствий, нашла и спасла брата. Она сильная, такая же, как и я", — призналась маленькая актриса.

В роли Снежная королевы выступила Екатерина Бадия, учащаяся вспомогательной школы.

Постановка спектакля "Снежная королева" театральной студии "Арлекино" © Sputnik / Илона Хварцкия

Постановка спектакля "Снежная королева" театральной студии "Арлекино" © Sputnik / Илона Хварцкия

Постановка спектакля "Снежная королева" театральной студии "Арлекино" © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 3 © Sputnik / Илона Хварцкия Постановка спектакля "Снежная королева" театральной студии "Арлекино"

"Я 27 раз выхожу на сцену, из них 10 раз на сцену филармонии, — с гордостью сказала 15-летняя Екатерина. – Мне неважно, кого изображать – гнома, черепашку, Белоснежку, главное, что я играю в спектаклях. А моя роль мне нравится — как Снежная королева разговаривает, держит себя, гордая и холодная".

10 лет назад при вспомогательной школе Сухума был открыт театральный кружок. Директор вспомогательной школы Виктория Таркил рассказала, что пять лет назад кружок был преобразован в театральную студию "Арлекино", которую начали посещать учащиеся из других школ. В репертуаре студии несколько больших постановок, среди них и сказка "Буратино".