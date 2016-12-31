СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Гидрометеослужба Абхазии обещает в новогоднюю ночь теплую погоду без дождя и снега.

"Если вспомнить прошлогодний конец декабря, то он был холоднее нынешнего. В новогоднюю ночь даже пошел снег, как вы помните, — заметил замначальника метеослужбы Амир Цушба. — Погода изменится уже к вечеру 1 января, пойдет дождь".

Жители Абхазии настроены на праздничную встречу Нового года при любой погоде.

© Sputnik / Томас Тхайцук Снежные баталии на улицах Сухума 17

"Если пойдет дождь, не беда, — заметила жительница Сухума Марина. – Буду дома принимать гостей. Наготовлю много блюд национальной кухни и позову друзей".

Во вторник и в среду будет солнечно, поэтому можно уже самим запланировать походы к друзьям.

"Люблю ходить по родственникам именно в новогодние праздники. Особая атмосфера. Все очень тепло встречают и рады друг другу, — отметила Астанда. – Ведь правду говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И, думаю, поэтому каждый и старется быть максимально открытым и добрым".

Ближе к Рождеству погода опять испортится, сообщают абхазские метеорологи. Но, кроме осадков в виде дождей, ждать снега не приходится. Те, кто не представляет новогодние праздничные дни без пушистого белого снега, могут подняться на Рицу. Там уже снега по колено.

"Каждый год в первых числах января я везу детей на Рицу. Дочери играют в снежки, фотографируются, — сказал Астамур. – Возвращаясь в Сухум, по пути заезжаем в деревню к родственникам. Хочу пожелать в наступающем новом году мира и спокойствия".

Географическое положение Абхазии позволяет в течение одного дня переместиться с теплого побережья к заснеженным предгорьям.