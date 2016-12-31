20:29 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Гидрометцентр.

Метеоролог Цушба: новогодняя ночь в Абхазии будет субтропически теплой

© Sputnik. Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
7240

О погоде в ночь на 31 декабря и на новогодние выходные, о празднике в любую непогоду в материале корреспондента Sputnik.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Гидрометеослужба Абхазии обещает в новогоднюю ночь теплую погоду без дождя и снега.  

"Если вспомнить прошлогодний конец декабря, то он был холоднее нынешнего. В новогоднюю ночь даже пошел снег, как вы помните, — заметил замначальника метеослужбы Амир Цушба. — Погода изменится уже к вечеру 1 января, пойдет дождь".

Жители Абхазии настроены на праздничную встречу Нового года при любой погоде.

Снег в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Снежные баталии на улицах Сухума
17

"Если пойдет дождь, не беда, — заметила жительница Сухума Марина. – Буду дома принимать гостей. Наготовлю много блюд национальной кухни и позову друзей".

Во вторник и в среду будет солнечно, поэтому можно уже самим запланировать походы к друзьям.

"Люблю ходить по родственникам именно в новогодние праздники. Особая атмосфера. Все очень тепло встречают и рады друг другу, — отметила Астанда. – Ведь правду говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И, думаю, поэтому каждый и старется быть максимально открытым и добрым".

Ближе к Рождеству погода опять испортится, сообщают абхазские метеорологи. Но, кроме осадков в виде дождей, ждать снега не приходится. Те, кто не представляет новогодние праздничные дни без пушистого белого снега, могут подняться на Рицу. Там  уже снега по колено.

"Каждый год в первых числах января я везу детей на Рицу. Дочери играют в снежки, фотографируются, — сказал Астамур. – Возвращаясь в Сухум, по пути заезжаем в деревню к родственникам. Хочу пожелать в наступающем новом году мира и спокойствия".

Географическое положение Абхазии позволяет в течение одного дня переместиться с теплого побережья к заснеженным предгорьям.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
Теги:
Абхазия

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia