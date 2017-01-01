06:38 03 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Новогодняя иллюминация

Дождь и снег в первую неделю 2017 года обещают синоптики Абхазии

© Sputnik. Vladimir Astapkovich
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (413)
19320

Госгидрометеослужба республики прогнозирует дожди и снег на территории Абхазии на следующей неделе.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Метеорологи Абхазии сообщают, что в первые дни текущей недели территория республики будет находиться под влиянием антициклона с юго-запада, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Гидрометцентр
© Sputnik. Евгений Биятов
Метеоролог Цушба: новогодняя ночь в Абхазии будет субтропически теплой

Со среды ему на смену приходят холодные атмосферные фронты циклона с северо-запада – ожидаются облачная погода, дождь, дождь со снегом, снег. Такая погода сохранится до пятницы. В выходные дни погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Дневная температура воздуха будет подниматься до +10˚С. В ночное время суток столбик термометра может опуститься до 0˚С. 

Атмосферное давление низкое, будет повышаться. 

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии (413)

Главные темы

  • Архивное фото игры в ринго
    Мастер ринго: Леониду Аргун исполнилось бы 90 лет

    Заслуженному работнику физической культуры РСФСР, мастеру спорта СССР, доценту кафедры физической культуры Московского гуманитарного университета, выходцу из села Куланырхуа Гудаутского района Леониду Аргун 2 января 2017 года исполнилось бы 90 лет.

    115
  • Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМЕ
    Эльф, фавн, водяной: "Хроники Зазеркалья" в РУСДРАМе

    В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".

    44
  • Попкорн
    Космос, кунг-фу и победы на пустом месте

    Колумнист Sputnik рассуждает о том, под что в 2017 году мы будем жевать попкорн и составил приблизительный список картин, которые в новом году способны привлечь зрительское внимание.

    31

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМе
Зимняя сказка в РУСДРАМе
Сказку из Зазеркалья показали в РУСДРАМе
Сказку из "Зазеркалья" показали в РУСДРАМе
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia