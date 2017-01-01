СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Метеорологи Абхазии сообщают, что в первые дни текущей недели территория республики будет находиться под влиянием антициклона с юго-запада, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

© Sputnik. Евгений Биятов Метеоролог Цушба: новогодняя ночь в Абхазии будет субтропически теплой

Со среды ему на смену приходят холодные атмосферные фронты циклона с северо-запада – ожидаются облачная погода, дождь, дождь со снегом, снег. Такая погода сохранится до пятницы. В выходные дни погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Дневная температура воздуха будет подниматься до +10˚С. В ночное время суток столбик термометра может опуститься до 0˚С.

Атмосферное давление низкое, будет повышаться.

Относительная влажность воздуха 70-90%.