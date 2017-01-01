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10 ожидаемых событий 2017 года в Абхазии

© Fotolia/ Konstiantyn
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (100)
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2017 год так же, как и прошлый, будет богат на события. Представляем вам наиболее ожидаемые и значимые из них.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (100)
Теги:
Абхазия

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