10 ожидаемых событий 2017 года в Абхазии

Заслуженному работнику физической культуры РСФСР, мастеру спорта СССР, доценту кафедры физической культуры Московского гуманитарного университета, выходцу из села Куланырхуа Гудаутского района Леониду Аргун 2 января 2017 года исполнилось бы 90 лет.

В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".

Колумнист Sputnik рассуждает о том, под что в 2017 году мы будем жевать попкорн и составил приблизительный список картин, которые в новом году способны привлечь зрительское внимание.