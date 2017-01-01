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Архивное фото МЧС РА

МЧС Абхазии: в новогоднюю ночь происшествий зафиксировано не было

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Почти 150 спасателей несли дежурство в новогоднюю ночь, сообщил Sputnik первый заместитель министра МЧС Абхазии Тигран Делибалтян.

СУХУМ, 1 янв –Sputnik, Роберт Джопуа. Происшествий в новогоднюю ночь в республике зафиксировано не было, об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"К утру 1 января каких-либо происшествий зафиксировано не было. Никто к нам не обращался. Все прошло без происшествий", — сказал Делибалтян.

Первый замминистра МЧС Тигран Делибалтян отметил, что в новогоднюю ночь в пожарно-спасательных частях городов и районов республики несло дежурство 149 человек личного состава МЧС, а также спецтехника: 24 пожарных автоцистерн, 2 автолестницы и 6 спасательных автомобилей. 

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (100)

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