СУХУМ, 1 янв –Sputnik, Роберт Джопуа. Происшествий в новогоднюю ночь в республике зафиксировано не было, об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"К утру 1 января каких-либо происшествий зафиксировано не было. Никто к нам не обращался. Все прошло без происшествий", — сказал Делибалтян.

Первый замминистра МЧС Тигран Делибалтян отметил, что в новогоднюю ночь в пожарно-спасательных частях городов и районов республики несло дежурство 149 человек личного состава МЧС, а также спецтехника: 24 пожарных автоцистерн, 2 автолестницы и 6 спасательных автомобилей.