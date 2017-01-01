СУХУМ, 1 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Две девочки родились в новогоднюю ночь в родильном отделении Республиканской больницы, рассказала корреспонденту Sputnik акушер-гинеколог Оксана Читанава.

"В новогоднюю ночь в нашем роддоме родилось двое замечательных детей. В 1 час 38 минут девочка родилась в абхазской семье, в 8 часов 35 минут родилась вторая девочка, в армянской семье. Обе девочки с хорошим весом", — сказала Читанава.

Акушер-гинеколог также отметила, что в канун Нового года в родильном доме родились четыре девочки и два мальчика.

По словам Оксаны Читанава, в целом, в 2016 году в родильном отделении Республиканской больницы родились 1422 ребенка.