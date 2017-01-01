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Роддом.

В новогоднюю ночь в Сухуме родились две девочки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Новый год в Абхазии: итоги и события (100)
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Почти полторы тысячи детей родились в родильном отделении Республиканской больницы в 2016 году, сообщила Sputnik акушер-гинеколог Оксана Читанава.

СУХУМ, 1 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Две девочки родились в новогоднюю ночь в родильном отделении Республиканской больницы, рассказала корреспонденту Sputnik акушер-гинеколог Оксана Читанава.

"В новогоднюю ночь в нашем роддоме родилось двое замечательных детей. В 1 час 38 минут девочка родилась в абхазской семье, в 8 часов 35 минут родилась вторая девочка, в армянской семье. Обе девочки с хорошим весом", — сказала Читанава.

Акушер-гинеколог также отметила, что в канун Нового года в родильном доме родились четыре девочки и два мальчика.

По словам Оксаны Читанава, в целом, в 2016 году в родильном отделении Республиканской больницы родились 1422 ребенка.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (100)

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