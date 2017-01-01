Спектакль "Снежная королева" на абхазском языке показали в Сухуме

СУХУМ, 1 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Историю о верной дружбе, преданности и любви, которые способны разрушить злые чары и растопить ледяное сердце, можно будет увидеть на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в новогодние дни.

Для Абхазского театра "Снежная королева" — новая постановка. Благодаря красоте декораций и костюмов, созданных Дианой Допуа, волшебной музыке и игре актеров, сказочная постановка режиссера Мадины Аргун была живой и интересной, сказала артистка театра, исполнительница роли Герды Хибла Мукба.

"Мы готовились к этому спектаклю всем коллективом театра. В создании этой постановки было задействовано много людей. Премьера прошла так, как мы и планировали", – сказала Мукба.

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Премьера спектакля "Снежная королева" состоялась 26 декабря. По словам Мукба, в день премьеры зал был полон маленьких зрителей, просмотр был бесплатным, с подарками. Все это было организовано при содействии благотворительной организации "Кьараз" и сотового оператора.

"У нас было мало времени, чтобы подготовить спектакль, немного больше, чем месяц, однако это маленький срок для создания полноценного спектакля. Мы волновались, но все прошло с успехом", – добавила она.

Увидеть новогодний детский спектакль "Снежная королева" в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба можно будет со 2 по 6 января включительно.