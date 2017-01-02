СУХУМ, 2 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Образовательные инновации предложили специалисты представительства Россотрудничества в Абхазии учителям русского языка, об этом в интервью Sputnik рассказал консультант представительства Дмитрий Кононов.

"Предлагаются инновационные подходы и информационные сервисы в сети интернет, доступные для пользования различными современными устройствами. Ресурсы, которые направлены как на подержание работы преподавателей-русистов, так и преподавателей практически по всем школьным предметам и в том числе для учащихся", — сказал Кононов.

Консультант представительства Россотрудничества в Абхазии сказал, что в 2016 году появился ряд новшеств. В частности, он отметил систему поддержки русских школ.

Полную версию интервью консультанта представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Кононова слушайте здесь »»

© Sputnik. Валерий Мельников Россотрудничество открыло для школьников Абхазии электронную библиотеку

"Специально создан портал для этого, это проект Россотрудничества, и в рамках этого проекта предоставляется возможность для преподавателей и учащихся. Для преподавателей — это методическая поддержка, вебинары, семинары, информационные материалы, электронные библиотеки.

Особое внимание на круглом столе, отметил Дмитрий Кононов, было уделено электронной, бесплатной библиотеке.

"В доступе более полутора тысяч книг — это учебные издания, художественная литература, поэзия, публикации — все то, что нужно для преподавания и для обучения с первого по 11-й классы".

По словам Кононова, боле плотная работа с участием преподавательского состава продолжится в 2017 году.



