Наступает в жизни момент, когда ты понимаешь, что тебе становится не интересна прежняя работа, что тебе нужны другие рубежи, тебе нужно развиваться дальше. Вот и у меня произошел такой внутренний сбой. Все разрешилось так, как хотелось и думалось, я шагнула на новую ступень. Ступень под названием – Sputnik Абхазия.

Мой 2016 год начался одновременно с работой в информационном агентстве Sputnik Абхазия. И уходящий год был для меня довольно непростым, динамичным, насыщенным эмоциями и событиями. 2016-й выдался интересным и очень неоднозначным.

Sputnik — все новое

Новый подход к темам, придумать интересный заголовок к статье и фотоленте, писать с места событий — все это было ново для меня в Sputnik. Конечно, я старалась влиться в ритм работы, все было новым и интересным.

Наверное, у всех корреспондентов есть свои личные достижения в Sputnik. Это может быть, рекордное количество новостей в день, историй, у меня тоже есть, если можно так назвать, свой личный "рекорд". Я написала заголовок к новости с двадцатой попытки, на что мой шеф-редактор ответил: "Все придет, нужны внимание и четкий взгляд". До сих пор все приходит, и, надеюсь, придет.

Ночевка в Sputnik

Оставались ночевать на работе? Вот-вот! Ну, обо всем по порядку. Ярким событием в уходящем году для Абхазии и для меня, в частности, стал юбилейный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", который проходил на набережной Диоскуров в Государственном историко-культурном заповеднике "Сухумская крепость".

© Sputnik / Илона Хварцкия Проклятье колхидской колдуньи

Наверняка, все помнят, какой ливень обрушился той ночью на столицу, и я никогда не забуду, так как пришлось ночевать в офисе. В день открытия фестиваля я освещала это событие и попала в офис во втором часу ночи. Стихия разгулялась не на шутку, затопило полстолицы, и, конечно же, не работало такси. Постановку "Медея" я не смогла увидеть вживую, зато смотрела в офисе, вся мокрая и грязная.

Утро в Sputnik началось со звонков в "тревожные" службы и выпуска материалов о последствиях стихии. Пустой офис потихоньку стал наполняться коллегами, и все спрашивали: "Как спалось на работе?". Отвечала, что все очень хорошо. А если честно, спать я в Sputnik больше не хочу.

Погода главный режиссер. #ждемпродолжения @beslan_lagulaa Фото опубликовано Ilona Khvartskiya (@illi23) Авг 3 2016 в 12:36 PDT

​Долгожительница из Мыку

Очередное задание от редакции — сделать материал о 116-летней долгожительнице Нуце Адлейба-Думава из села Мыку, которая претендует на рекорд Гиннеса.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазия идет на рекорд Гиннеса: долгожительнице из села Мыку 116 лет

Нуца Адлейба-Думава — целая эпоха, "склад" воспоминаний. Родилась 15 февраля 1900 года. Ей 116 лет, и она официально считается старейшей жительницей Абхазии. Нуца Адлейба-Думава пережила две мировые войны, революцию, коллективизацию, перестройку, развал СССР, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.

Перед нашим приездом в семью Нуцы нас предупредили, что она уже не ходит. Когда же мы приехали, были приятно удивлены, что она сохранила ясный ум, адекватно реагирует на вопросы, с радостью принимает гостей. Было приятно видеть, как о ней заботится семья. Долгожительница в свои 116 лет прочла по памяти стихи Дмитрия Гулиа "Ходжан Большой", чем поразила меня. Эти стихи включены в школьную программу, вполне вероятно, что многие юные жители Абхазии не смогут без ошибок прочитать все 10 куплетов стихотворения.

© Sputnik / Илона Хварцкия Нуца Адлейба и Рада Ажиба

Акушер поневоле

История Каммы Гопия, которая приняла роды без помощи профессионального акушера в домашних условиях у многодетной мамы, не могла не вызвать восхищения. Мы все задавались вопросом "как она смогла", "неужели не было страшно".

© Sputnik / Томас Тхайцук "Акушер" поневоле: в Абхазии общественница приняла роды на дому

Ответы на все интересующие меня вопросы я смогла получить от Каммы во время интервью. Она рассказала все и в деталях, не щадя мой слух и мою психику. Я слушала ее, затаив дыхание. "Многодетной маме, не состоявшей на учете в женской консультации, пришлось рожать дома. И роды принимала она впервые", — рассказала Камма Гопия.

Акушер поневоле призналась, что не спала двое суток после этого, и картина родов стоит у нее перед глазами. Несмотря на это, все мы были счастливы, что Камма сумела помочь малышу прийти в этот мир.

P.S.

В целом год был сложным. Я ценю все и не откажусь ни от одного события в моей жизни. Пусть мой 2017-й год станет лучше, пусть он будет без потрясений.