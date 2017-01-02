06:37 03 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Корреспондент Рада Ажиба

Sputnik лишил меня сна

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
170150

Корреспондент Sputnik Абхазия Рада Ажиба поделилась воспоминаниями о том, как в ночь "большого потопа" в Сухуме ночевала на работе, о своих самых интересных материалах и о приобретенном опыте.

Наступает в жизни момент, когда ты понимаешь, что тебе становится не интересна прежняя работа, что тебе нужны другие рубежи, тебе нужно развиваться дальше. Вот и у меня произошел такой внутренний сбой. Все разрешилось так, как хотелось и думалось, я шагнула на новую ступень. Ступень под названием – Sputnik Абхазия.

Мой 2016 год начался одновременно с работой в информационном агентстве Sputnik Абхазия. И уходящий год был для меня довольно непростым, динамичным, насыщенным эмоциями и событиями. 2016-й выдался интересным и очень неоднозначным.  

Sputnik — все новое

Новый подход к темам, придумать интересный заголовок к статье и фотоленте, писать с места событий — все это было ново для меня в Sputnik. Конечно, я  старалась влиться в ритм работы, все было новым и интересным.

Наверное, у всех корреспондентов есть свои личные достижения в Sputnik. Это может быть, рекордное количество новостей в день, историй, у меня тоже есть, если можно так назвать, свой личный "рекорд". Я написала заголовок к новости с двадцатой попытки, на что мой шеф-редактор ответил: "Все придет, нужны внимание и четкий взгляд". До сих пор все приходит, и, надеюсь, придет.

Ночевка в Sputnik

Оставались ночевать на работе? Вот-вот! Ну, обо всем по порядку. Ярким событием в уходящем году для Абхазии и для меня, в частности, стал юбилейный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", который проходил на набережной Диоскуров в Государственном историко-культурном заповеднике "Сухумская крепость".

Хибла Герзмава
© Sputnik / Илона Хварцкия
Проклятье колхидской колдуньи

Наверняка, все помнят, какой ливень обрушился той ночью на столицу, и я никогда не забуду, так как пришлось ночевать в офисе. В день открытия фестиваля я освещала это событие и попала в офис во втором часу ночи. Стихия разгулялась не на шутку, затопило полстолицы, и, конечно же, не работало такси. Постановку "Медея" я не смогла увидеть вживую, зато смотрела в офисе, вся мокрая и грязная.

Утро в Sputnik началось со звонков в "тревожные" службы и выпуска материалов о последствиях стихии. Пустой офис потихоньку стал наполняться коллегами, и все спрашивали: "Как спалось на работе?". Отвечала, что все очень хорошо. А если честно, спать я в Sputnik больше не хочу. 

Погода главный режиссер. #ждемпродолжения @beslan_lagulaa

Фото опубликовано Ilona Khvartskiya (@illi23) Авг 3 2016 в 12:36 PDT

Долгожительница из Мыку

Очередное задание от редакции — сделать материал о 116-летней долгожительнице Нуце Адлейба-Думава из села Мыку, которая претендует на рекорд Гиннеса.

116-летняя Нуца Адлейба-Думава, претендующая на рекорд Гиннеса как старейшая жительница планеты.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазия идет на рекорд Гиннеса: долгожительнице из села Мыку 116 лет

Нуца Адлейба-Думава —  целая эпоха, "склад" воспоминаний. Родилась 15 февраля 1900 года. Ей 116 лет, и  она официально считается старейшей жительницей Абхазии. Нуца Адлейба-Думава пережила две мировые войны, революцию, коллективизацию, перестройку, развал СССР, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.

Перед нашим приездом в семью Нуцы нас предупредили, что она уже не ходит. Когда же мы приехали, были приятно удивлены, что она сохранила ясный ум, адекватно реагирует на вопросы, с радостью принимает гостей. Было приятно видеть, как о ней заботится семья. Долгожительница в свои 116 лет прочла по памяти стихи Дмитрия Гулиа "Ходжан Большой", чем поразила меня. Эти стихи включены в школьную программу, вполне вероятно, что многие юные жители Абхазии не смогут без ошибок прочитать все 10 куплетов стихотворения.

Нуца Адлейба и Рада Ажиба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Нуца Адлейба и Рада Ажиба

Акушер поневоле 

История Каммы Гопия, которая приняла роды без помощи профессионального акушера в домашних условиях у многодетной мамы, не могла не вызвать восхищения. Мы все задавались вопросом "как она смогла", "неужели не было страшно".

Камма Гопия
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Акушер" поневоле: в Абхазии общественница приняла роды на дому

Ответы на все интересующие меня вопросы я смогла получить от Каммы во время интервью. Она рассказала все и в деталях, не щадя мой слух и мою психику. Я слушала ее, затаив дыхание. "Многодетной маме, не состоявшей на учете в женской консультации, пришлось рожать дома. И роды принимала она впервые", — рассказала Камма Гопия.

Акушер поневоле призналась, что не спала двое суток после этого, и картина родов стоит у нее перед глазами. Несмотря на это, все мы были счастливы, что Камма сумела помочь малышу прийти в этот мир. 

P.S. 

В целом год был сложным. Я ценю все и не откажусь ни от одного события в моей жизни. Пусть мой 2017-й год станет лучше, пусть он будет без потрясений. 

Корреспондент Рада Ажиба
© Sputnik.
Корреспондент Рада Ажиба

Главные темы

  • Архивное фото игры в ринго
    Мастер ринго: Леониду Аргун исполнилось бы 90 лет

    Заслуженному работнику физической культуры РСФСР, мастеру спорта СССР, доценту кафедры физической культуры Московского гуманитарного университета, выходцу из села Куланырхуа Гудаутского района Леониду Аргун 2 января 2017 года исполнилось бы 90 лет.

    115
  • Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМЕ
    Эльф, фавн, водяной: "Хроники Зазеркалья" в РУСДРАМе

    В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".

    44
  • Попкорн
    Космос, кунг-фу и победы на пустом месте

    Колумнист Sputnik рассуждает о том, под что в 2017 году мы будем жевать попкорн и составил приблизительный список картин, которые в новом году способны привлечь зрительское внимание.

    31

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМе
Зимняя сказка в РУСДРАМе
Сказку из Зазеркалья показали в РУСДРАМе
Сказку из "Зазеркалья" показали в РУСДРАМе
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia