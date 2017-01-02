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Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМЕ

Эльф, фавн, водяной: "Хроники Зазеркалья" в РУСДРАМе

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".

Sputnik, Анжелика Бения.

Новогодняя пора – время, созданное для семейных вечеров, один из которых можно посвятить сказке.

Государственный русский театр драмы
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Чтобы увидеть уникальную новогоднюю постановку "Хроники Зазеркалья" в Государственном русском театре драмы, каждый день собирается полный зал маленьких зрителей.

В первые новогодние дни увидеть спектакль посчастливилось и корреспондентам Sputnik.

Эльф, фавн, водяной и другие герои, которые не появлялись до этого спектакля на сцене театра, рассказывали зрителям о главных ценностях жизни и пели вместе с залом: "Добро – это главный закон волшебства!".

После того как занавес закрыл сцену театра, за кулису, чтобы "повстречаться с Дедушкой Морозом", вместе с мамой и бабушкой прошел четырехлетний Никита Самойлов.

Никита, подопечный Культурно-благотворительного фонда "Ашана", отвечал на вопросы Дедушки Мороза очень серьезно и уверенно. Он рассказал Дедушке, что хочет стать профессором, чтобы лечить маленьких детей, показал зажившие после успешной операции шрамы на своем животике. А после встречи с главным героем сказки Никита решил, что станет актером. 

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По словам режиссера-постановщика спектакля, уникален не только сценарий, но также костюмы и декорации, которые создавались совместными усилиями. 

"Сценарий новогоднего спектакля все актеры писали вместе. Это наш творческий и авторский материал. Вообще, в нашем театре традиция под Новый год показывать спектакли, а не проводить утренники ", – сказал Жордания.

Дед Мороз приплыл: новогодняя ночь в Сухуме
© Sputnik. Илона Хварцкия
Дед Мороз приплыл: новогодняя ночь в Сухуме

То, что актерская работа была выполнена за 10 дней – это рекорд, считает актер театра Дмитрий Щукин.

"Мы всегда готовились к новогодним представлениям за месяц до события. В этом году было много спектаклей и, соответственно, мало времени. Боялись в день премьеры, потому что нам казалось, что материал немного сыроват, но, вроде, все получилось", – поделился актер.

Новогоднюю сказку "Хроники Зазеркалья" в Государственном русском театре драмы будут ставить два раза в день до 6 января включительно.

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