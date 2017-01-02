О том, каким был в работе и вне ее Леонид Аргун, о его вкладе в развитие советского волейбола и забавных историях из его молодости, рассказал тренер волейбольной команды Республиканской детской юношеской спортивной школы Олег Лакрба.

Бадри Есиава, Sputnik.

Ринго Леонида Аргун

Знакомство Олега Лакрба с Леонидом Аргун произошло на одной из открытых спортплощадок Гудауты в 1955 году. По его воспоминаниям, это был летний день с привычно жаркой для этого сезона погодой. Аргун уже тогда был звездой волейбола на местном уровне, и ребята с восхищением наблюдали за его игрой.

"Я был тогда совсем мальчишкой, Леонид Езатович был старше меня. В тот день я увидел, как он играет на площадке в Гудауте и был восхищен. Аргун тогда учился в Москве и летом приезжал в Гудауту с друзьями на полтора месяца", — вспомнил Олег Лакрба.

Лакрба виделся с Аргун не так часто, в основном во время летнего отдыха восходящей на тот момент звезды советского волейбола, но практически каждая их встреча отчетливо сохранилась в памяти Олега.

Леонид Аргун запомнился ему эрудированным, воспитанным и талантливым человеком, который всей душой переживал за свою родину и за продвижение спорта в стране. Его всегда интересовало, что нового происходило в Абхазии во время его отсутствия, чем он мог помочь молодым спортсменам и их тренерам.

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Несмотря на кратковременное пребывание волейболиста советских масштабов в родном городе, Олегу Лакрба удалось с ним поработать, и он успел многому у него научиться.

"Тогда я уже сам был тренером и работал с волейбольной командой Гудаутской детской юношеской спортивной школы. Советы Леонида Аргун были очень полезными и эффективными, а он сам был довольно требовательным и жестким в деле, но добрым и искренним в повседневной жизни", — подчеркнул Лакрба.

За свою спортивную карьеру капитан сборной команды РСФСР по волейболу Леонид Аргун пять раз становился призером Чемпионата СССР, бронзовым призером Всемирной Универсиады.

Но, как отмечают его коллеги, он был родоначальником и ведущим специалистом нового на тот период вида спорта ринго, который впоследствии пополнил список официальных спортивных игр в Советском Союзе и в России.

Олег Лакрба рассказал, что ринго — это спортивная игра с одним или двумя кольцами, где два игрока или две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. Цель игры — направить одно или два кольца над сеткой, чтобы оно (они) коснулось площадки соперника, и предотвратить такую же попытку с его стороны. Розыгрыш кольца (колец) происходит до их падения или до команды судьи "стоп".

"Это чешская игра, которую завез и начал развивать в советской России Леонид Аргун, он был первым. Я сам как-то попробовал заинтересовать этой игрой спортсменов в Гудауте, но им она показалась слишком скучной. Так эта игра ринго у нас и не прижилась", — отметил Лакрба.

Лакрба добавил, что и в СССР ринго не стала особо популярной, но все равно эта игра нашла своих, пусть немногочисленных, но поклонников.

За нововведение в спорте и за книгу "Ринго — твое здоровье" Леониду Аргун в 1992 году была вручена медаль "30 лет ринго".

© Фото: из архива семьи Аргун Леонид Аргун

Пальцы-термометры и игра на интерес

По воспоминаниям Лакрба, в жизни Леонид Аргун был коммуникабельным, умел привлечь к себе внимание окружающих своими рассказами и шутками, всегда объединял вокруг себя много людей. С ним можно было с утра до вечера общаться и не уставать от этого, добавил Лакрба.

В Леониде Аргун сочеталось много качеств, и часто некоторые черты его характера или привычки удивляли и забавляли людей, отметил спортсмен.

"Он очень не любил холодную воду, но просто обожал купаться в море. Прежде чем зайти в него, Леонид всегда проверял температуру воды, опустив в нее два пальца. Если его "термометр" показал температуру воды ниже комфортной, то он откладывал свое погружение на следующий раз", — рассказал Лакрба.

В те годы на спортивной площадке в Гудауте собиралось много людей, вспомнил Лакрба, и они в паре с Леонидом Аргун решили устроить небольшой дружеский турнир среди местной молодежи. Кто-то предложил поставить на кон застолье, другие — вино, а самым удивительным и, наверное, по-детски простым пожеланием друзей было мороженое.

Игра началась приблизительно в два часа дня и завершилась поздним вечером. Тандем Аргун и Лакрба не проиграл ни одной партии, и они заслуженно выиграли четыре килограмма мороженого.

© Фото: из архива М.И. Испирян Несбывшаяся мечта Сухумского "Динамо"

"Проигравшие пошли, купили нам четыре килограмма мороженого и удивленно спросили, сумеем ли мы съесть столько мороженого сами. Конечно же, мы раздали его не только соперникам, но и болельщикам", — поделился одной из забавных историй Лакрба.

Леонид Аргун родился 2 января 1927 года в селе Куланырхуаа Гудаутского района. В 1950-х годах окончил Московский институт физической культуры, в 1988 году получил звание"Заслуженный деятель физической культуры и спорта РСФСР", мастер спорта СССР по волейболу, Почетный мастер спорта Абхазии.

Команда Леонида Аргун пять раз становилась призером чемпионата СССР, бронзовым призером Всемирной Универсиады. В 1953 году, будучи студентом, он работал тренером по волейболу в школе ЦК ВЛКСМ, затем – преподавателем, председателем предметной комиссии по физической культуре и спорту, заведующим кафедрой физического воспитания и спорта в ЦКШ-ВКШ.

В начале 70-х годов Аргун работал в качестве преподавателя-консультанта кафедры волейбола Центрального института физкультуры Гаваны на Кубе. Под его руководством кубинская команда стала чемпионом мира по волейболу.