СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Празднование десятого "джипперского" Нового года проходит в селе Каман, сообщил Sputnik председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко.

"Сейчас участники празднуют традиционный "джипперский" Новый год. Мы находимся в селе Каман Сухумского района. Хочу отметить, что полным ходом идут различные конкурсы для детей, а также для взрослых. С утра у нас прошли сборы в базовом лагере, к нам приехали 15 экипажей любителей внедорожной езды из России", — сказал Сергей Никитченко.

© Sputnik. Томас Тхайцук Новый год по "джипперскому" календарю наступит 3 января

По словам Никитченко, юбилейные мероприятия с разнообразными конкурсами и экскурсиями будут проходить с 3 по 5 января.

"Завтра, 4 января, у нас планируется поход на Шакуранский водопад и горячий источник в селе Кындыг. А в день закрытия планируем колонной проехать по рокадной дороге — "Дороге жизни". Наш маршрут будет лежать от села Адзюбжа до города Ткуарчал, после чего спустимся в город Очамчыра, где нам молодежная организация готовит концерт. В день закрытия также будет презентация фильма — "Дорога жизни". Мы познакомим участников с историей страны", — поделился планами руководитель автоклуба.

Любители внедорожной езды из России и Абхазии принимают участие в праздновании "джипперского" Нового года, который пройдет с 3 по 5 января в Сухуме. Организаторами мероприятия стали автоклуб "Внедорожная Абхазия" и сообщество "Джипперы Сочи".