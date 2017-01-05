СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Январское наступление было не подготовлено, но неизбежно и внесло значительный и весомый вклад в Победу, сказала корреспонденту Sputnik ветеран войны, награжденная медалью "За отвагу" Ирина Папба.

"Оно было необходимо для спасения Восточного фронта. Те подразделения, которые перешли реку, героически сражались, но наткнулись на оборону, через которую пройти были не в состоянии. Впервые мы потеряли так много людей одновременно. Мы видели сверху наших бойцов, как они пытались укрыться под мандаринами, у них не было возможности вернуться назад или идти вперед", — поделилась воспоминаниями Ирина Папба.

Папба отметила, что при отступлении основных сил тела погибших остались на поле боя.

"Тела погибших, а также раненых после боя забрать не удалось. Грузинская сторона требовала обменять их на своих военнопленных. На пятый день после наступления войска Госсовета Грузии обменяли 23 тела абхазских бойцов на живых пленных. Некоторые тела были еще теплыми, так как наших раненых убивали перед обменом. Такое невозможно забыть", — сказала Папба.

По мнению ветерана, январское наступление — одна из самых трагических страниц истории Отечественной войны народа Абхазии.

Абхазские бойцы предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии 5 января 1993 года. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные боевые действия длились до 19:00, после чего абхазские силы были вынуждены отступить.

В январском наступлении погибли 37 абхазских бойцов, более ста человек получили ранения.