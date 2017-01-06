Бадрак Авидзба, Sputnik

Лионелла Топуридзе родилась в 1969 году в Абхазии. С началом Отечественной войны она, как и многие, не задумываясь, решила помогать бойцам абхазской армии в качестве медсестры.

На войну в 23 года

5 сентября 1992 года Лионелла была направлена в село Нижняя Эшера, где в начале войны проходила линия фронта, для оказания медицинской помощи бойцам абхазской армии.

"Как война началась, Лика была в Эшере, 5 сентября я с ней познакомилась в районе Эшерского ресторана. Затем Батал Кобахия послал нас на смену девушкам, оказывавшим медицинскую помощь бойцам на передовой", — вспомнила однополчанка Топуридзе Манана Дбар.

По словам однополчанки, Лионелла была очень шустрой и отзывчивой девушкой.

"До этого я не знала ее, но на войне человека узнаешь быстро, Лика искренне хотела помочь нашим ребятам, которые воевали ", — сказала Дбар.

В плен через два дня

За день до того как Лионелла Топуридзе попала в грузинский плен, 6 сентября 1992 года, в селе Нижняя Эшера шел сильный бой.

"Она мне сказала:

— Манана, пойдем постреляем.

Я ей ответила:

— Ты что, куда ты идешь?

Но она была настроена решительно, в тот момент шла перестрелка. Лионелла сказала, что, возможно, там наши ребята ранены, и им нужна наша помощь, но я решила не отпускать ее одну", — рассказала Дбар.

К месту, где шла перестрелка, девушки шли долго, пробираясь через колючки и заросли.

"Уходя из штаба, Лионелла захватила с собой автомат, но по дороге мы выяснили, что в его рожке не было и половины патронов. Когда мы подошли близко, услышали какие-то голоса. Я сказала, что нужно остановиться и послушать, на каком языке они говорят. Я легла на траву, а она села на корточки. Нам почему-то одновременно послышалось абхазское слово – уаала (пошли), и мы решили, что это наши. Мы поднялись. Неподалеку от нас заметили насыпь, двое сидели в вырытой яме, автоматы у них лежали на земле. Один из них нас увидел. Когда мы услышали грузинскую речь, Лика сказала, что это грузины. Я стояла с левой стороны, она — с правой, мы с ней побежали в разные стороны", — вспомнила Дбар.

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О том, что Лионелла попала в плен, Манана Дбар узнала, когда добежала до своих.

"Я долго бежала через заросли и, увидев людей, спряталась в кусты, не знала кто это, ведь форма у всех одинаковая. Потом я услышала абхазскую речь и подошла к ним с вопросом, где Лика. Когда мне ответили, что ее здесь нет, я поняла, что ее взяли в плен. Я объяснила, что с нами случилось", — рассказала однополчанка Топуридзе.

Окровавленная одежда

Поняв, что Лионелла попала в плен, Манана и несколько бойцов решили найти ее. Они пошли по тому пути, по которому проходили девушки.

"Когда мы туда дошли, абхазы уже вытесняли грузин за реку Гумиста. Придя на то место, мы увидели окровавленный лифчик для боеприпасов, который был на Лике в тот день. Когда грузин оттеснили за реку, мы еще долго искали в надежде найти ее, но, к сожалению, ее нигде не было. Мы поняли, что они ее забрали", — сказала Дбар.

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Убита за то, что грузинка

После того как Лионелла попала в плен, ее однополчанка Манана Дбар интересовалась ее судьбой и смогла выяснить подробности того, как она была убита.

"Она лежала под капельницей в Республиканской больнице. Одна медсестра знала ее сестру, работавшую в больнице до войны. Когда она увидела Лику, сказала что ее фамилия Топуридзе. Услышав это, грузины начали ругаться, высказывать недоумение тем фактом, что грузинка воюет против грузин", — сказала Дбар.

После этого капельница была остановлена. 8 сентября 1992 года Лионелла Топуридзе была казнена. Так прервалась жизнь девушки, для которой справедливость стала превыше всего.

Лионелла Топуридзе была удостоена звания Герой Абхазии.