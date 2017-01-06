СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российская энергетическая компания АО "Концерн Росэнергоатом" оказала благотворительную помощь РУСДРАМу, сказал корреспонденту Sputnik генеральный директор Государственного Русского театра драмы Ираклий Хинтба.

"Перечисленные финансовые средства пойдут на постановку нового спектакля и приобретение оборудования для театра. Это уникальная акция, потому что Русский театр не избалован таким вниманием со стороны благотворителей, это происходит впервые. Я очень благодарен Джумберу Ткебучава за то, что он с интересом отнесся к нашему театру и к тем успехам, которых мы достигли за небольшое время", — добавил Хинтба.

© Sputnik. Томас Тхайцук Минкультуры Абхазии назвало РУСДРАМ прорывом года

Гендиректор РУСДРАМа отметил, что благотворительная помощь со стороны российской энергетической компании поможет развить успехи, которые были достигнуты театром в 2016 году.

"У нас очень напряженный 2017 год, будет сразу несколько премьерных спектаклей, и нужно докупать оборудование. Финансовая поддержка нам очень поможет", — сказал Хинтба.

Благодаря благотворительной поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" в РУСДРАМе будет поставлен спектакль "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина который выйдет 13 апреля.

Спектакль выйдет с масштабными декорациями, которых еще не было в Русском театре, подчеркнул Хинтба.