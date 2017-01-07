Не пользуясь списком о проделанной за 2016 год работе, я вспомнил поездку в Иерусалим, Чемпионат мира по футболу ConIFA, августовское наводнение, закон о приватизации госсобственности, и, конечно же, бесконечное противостояние власти и оппозиции. Некоторые из этих событий я вспоминаю с удовольствием, другие же, оставившие в душе неприятный осадок, и вспоминать не хочется.

© Sputnik. Роберт Джопуа Абхазские паломники везут Благодатный Огонь из Иерусалима в Абхазию

Самым запоминающимся профессиональным и личным событием в первой половине года стало посещение Иерусалима в Пасхальные праздники. С группой паломников из Абхазии мы пробыли там около десяти дней.

За это время посетили самые главные христианские святыни, прошлись Крестным ходом от Претории до Голгофы и выполнили главную миссию – привезли в Сухум Благодатный Огонь, сошедший в часовне над плитой Гроба Господня в Иерусалимском Храме Воскресения Христова.

Но за все это время, честно признаюсь, я не мог себя заставить поверить в Бога. Поверить так, как те тысячи паломников, проделавших немалый путь специально для того, чтобы помолиться в Святом городе и прикоснуться к святыням. Нет, я верю в нечто сверхмогущественное, я крещеный, крестил своих детей, но отношусь к этому, как к некой традиции.

Я люблю посещать храмы. Храм Гроба Господня на самом деле завораживает. Впрочем, как Голубая мечеть в Стамбуле, где я с таким же интересом осматривался по сторонам – ну очень там магически красиво. Я уважаю верующих людей, точно так же, как и любого другого порядочного человека. Могу с недоверием отнестись к ругающемуся священнослужителю ровно настолько же, как и к продавщице на рынке, пытающейся обвесить.

© AFP/ AHMAD GHARABLI Христиане держат свечи, зажженные от Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Архивное фото.

После празднования Пасхи был футбольный Чемпионат мира – это то событие, которое вспоминаешь с особым удовольствием, когда хочется детально остановиться на каждом матче, и не только с участием нашей сборной.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реальная нереальная победа

Ну как же забыть веселых и добрых сомалийцев, ставших популярными корейцев Японии, дерзких армян и харизматичных пенджабцев? Проведение чемпионата, выход сборной Абхазии в финал и ее победа в нем – все в целом стало настоящим праздником для всех жителей республики и для меня лично.

Лето уходило с неприятными природными сюрпризами. В ночь с 3 на 4 августа Сухум оказался во власти стихии. Мощный ливень и ураганный ветер практически парализовали автотранспортное движение, дороги на многих участках были подтоплены, где-то вовсе размыты, электро- и водоснабжение нарушено, с корнями вырваны огромные деревья, с домов срывало крыши, в воде оказались автомобили и дома.

С тех пор проезд по улице Гумская, к дому, где я живу, превратился в некое путешествие по горному серпантину и одновременно в тест-драйв для автомобиля – захочешь, не забудешь.

Вторую половину 2016 года, я, далекий от дел экономических, но интересующийся в силу своей профессии, пытался понять для себя, а затем донести до читателей и слушателей Sputnik, есть ли польза от уже вступившего в силу закона "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

Посещал множество круглых столов на эту тему, приглашал гостей в студию, чтобы побеседовать с ними о том же. Так вот, часть экспертов считает его не соответствующим интересам Абхазии, другие, наоборот, уверены в том, что в новом документе сплошные плюсы.

Окончательный вывод для себя я сделать так и не смог. Запомнился мне еще один законопроект, одобренный народными избранниками, и над которым, по случаю и без, смеются некоторые мои коллеги — “О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях”, позволяющий уменьшать светопропускаемость стекол на автотранспортных средствах.

Но, документ, как я понимаю, не нашел одобрения у главы государства, при этом число любителей тонировок растет с неимоверной скоростью.

"Темнят" чиновники всевозможных уровней, сотрудники силовых ведомств и обычные граждане. "Темнят" под шумок, а закона нет.

По традиции, всесезонный характер носит конфронтация действующей власти с оппозицией, которая дает журналистам массу пищи. Понятное дело, и я не остался в стороне. Ходил на мероприятия, писал материалы.

Удивляюсь, как у некоторых именитых коллег и всевозможных блогеров получается видеть только хорошее у одних и только плохое у других, аплодировать первым и оскорблять вторых, при этом говорить о расколе общества и необходимости его объединения?

Новый 2017 год уже наступил. Уверен, что новогодняя елочка принесла каждому в дом много-много радости. Настолько много, что ее хватит не только детишкам, но и их родителям. Будьте добрее, чтобы всем нам пришлось вспоминать только приятные события.

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