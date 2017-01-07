Неделя новогодних и рождественских праздников в Абхазии оказалась кровавой — четыре убийства было совершено в разных районах республики.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Хроника событий

Как сообщается на официальном сайте МВД Абхазии, 31 декабря в селе Бармыш Гудаутского района в собственном доме обнаружен труп пожилого мужчины, застреленного в спину из ружья. Убитому, Лесику Нанба, было 78 лет. По подозрению в убийстве задержали его сына 1978 года рождения.

1 января милиция обнаружила труп ранее пропавшего 26-летнего жителя Сухума. Тело Беслана Квициния было найдено в лесу в Очамчырском районе. Подозреваемым МВД Абхазии на своем официальном сайте назвало Роланда Жиба 33 лет, жителя села Гуада Очамчырского района, в окрестностях которого и был обнаружен труп Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Более ста человек обратились в Республиканскую больницу в праздники

6 января появились слухи об убийстве Роланда Жиба, подозреваемого в убийстве Квициния. Информация, которой люди делились в соцсетях, разнилась, кто-то писал, что это не тот Жиба, а его однофамилец. На данный момент официальных подтверждений гибели Роланда Жиба нет. Однако в сухумский морг в тот же день привезли обожженный труп. Как рассказал Sputnik начальник Судебно-медицинской экспертизы Сухума Геннадий Бобуа, тело пока числится как неопознанное.

Еще одно убийство произошло 3 января в Гагре у гостиницы "Абхазия". Как сообщает официальный сайт МВД республики, двое мужчин на автомобиле подъехали и расстреляли 55-летнего Руслана Бения. Бения скончался в больнице, а машину, из которой в него стреляли, нашли в лесу у поселка Алахадзы.

В рождественскую ночь 6 января президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств в связи с фактами убийств, совершенных в последние дни, о чем сообщается на официальном сайте президента.

Сейчас, как сообщается в пресс-релизе на сайте президента Абхазии, усилена работа патрульно-постовых служб в городах и районах. Расследованием преступлений занимается Генеральная прокуратура.