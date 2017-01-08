Гостиница "Абхазия", даже сгоревшая, стоящая на набережной в таком неприглядном виде с 1985 года, до сих пор считается центром набережной, своего рода "визитной карточкой" столицы.

предоставлено Саввасом Кивеловым "Амра" и мечтатели

А появилась эта гостиница в 30-х годах прошлого века. И строил ее не кто иной, как известный советский архитектор Владимир Александрович Щуко. Стиль – сталинский ампир. По мнению архитектора Георгия Баронина, номера в гостинице были "чрезвычайно неудобными, хотя обзор из них радовал глаз морской панорамой". Кстати, знакомство британского профессора Джорджа Хьюитта, впоследствии одного из больших друзей Абхазии, с нашей столицей началось именно с номера в "Абхазии".

Хьюитт вспоминает: "Я приехал в Сухум поздно ночью, и нас тут же поселили в номер гостиницы "Абхазия". Я тогда не понял, что море совсем близко. А поутру, отдернув шторы на окне в своем номере, увидел это удивительное, бликующее, голубое море прямо перед собой, это было удивительно и очень красиво".

© Фото: Семен Фридлянд Сухумская набережная 1958-1962 гг.

В первые годы своего существования гостиница носила название "Советская Абхазия". На первом этаже здания располагался ресторан с выходом на платформу галерейного типа. В этой галерее было открытое кафе-мороженица. Его часто вспоминают сухумчане как место, красиво увитое глицинией, где продавалось очень вкусное мороженое, посыпанное тертыми орешками. Историк Георгиос Григориадис вспоминает, что с удовольствием ходил туда поесть мороженое лет с девяти.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Арифа Капба О старом Сухуме рассказал журналист из Афин Георгиос Григориадис

Вся территория вокруг гостиницы была очень ухоженной и красивой. Кустики подстрижены один к одному. Пальмы "Вашингтония" высажены в ровные ряды. Особенно следили за цветочными часами, которые были на углу набережной и улицы Фрунзе (ныне – Аидгылара). Число меняли ежедневно. Эти часы были не менее точными, чем те, которые отбивали время на крыше администрации Сухума.

В 1985 году в гостинице случился пожар. По мнению специалистов, это было довольно предсказуемо, и ошибка была заложена уже изначально при ее строительстве. По мнению Георгия Баронина, общепит, который находился на первом этаже, был "ахиллесовой пятой для всего здания". "Горячий цех, располагавшийся на первом этаже, — пишет Баронин, — привел к сильному пожару, и этот символ эпохи (гостиница "Абхазия" — ред.) – сгорел, как и сгорела вся система на всем постсоветском пространстве".

© Sputnik. Е. Кузин Гостиница "Абхазия" на улице Руставели в Сухуме. 01.07.1968.

Кстати, Щуко, строивший "Абхазию", возвел и два здания дома правительства по улице Гулиа, что ныне стоят на площади свободы, параллельно друг другу. По замыслу архитектора, это были боковые флигели для центрального здания, которое должно было появиться позже. Но задумку автора переиначили, и там появилось здание Совмина, что в корне изменило всю идею.

Еще до войны 1992-1993 годов в Абхазию приехали представители польской фирмы "Будимекс" и составили обширный план по реставрации гостиницы "Абхазия", согласно которому, помимо самой гостиницы, должны быть восстановлены другие зданий в окружающем квартале. Но эти планы так и остались на бумаге.