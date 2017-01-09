Служащие ЮВО в Абхазии совершенствуют боевые навыки

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Военнослужащие противотанкового подразделения российской военной базы (соединения) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках занятий по боевой подготовке приступили к практической наработке навыков профессионального мастерства в преддверии выполнения боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Штурм-С", сообщает пресс-служба ЮВО.

На полигонах "Нагвалоу" и "Цабал" противотанковые расчеты соединения с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ) проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем из комплексов "Штурм-С".

В ходе тактико-специальных занятий военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и оборудованию позиций для стрельбы, выполняют нормативы по развертыванию ПТРК с отработкой элементов стрельбы.

Также в рамках подготовки к боевым стрельбам противотанковые расчеты военной базы тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК "Штурм-С". Возможности современного компьютерного тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей на дальностях до 6 км.

В ходе занятий тренажер отображает траекторию полета снаряда, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности. Кроме того, учебный комплекс способен имитировать различные помехи, действующие на оператора "Штурм-С" при выстреле, в т.ч. засветка, звуковые эффекты и задымление.

Обучение на тренажерах позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к боевым стрельбам.

До этого этапа боевой подготовки – в декабре прошлого года, военнослужащие соединения изучали тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники.

На завершающем этапе подготовки в апреле текущего года военнослужащие противотанкового подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае. В ходе мероприятия расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 2,5 км.