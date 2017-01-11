СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Делегация Республики Абхазия приняла участие в церемонии инаугурации президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Об этом сообщает Информационный отдел МИДа Абхазии.

Церемония инаугурации прошла на Площади революции в столице Никарагуа Манагуа. Среди почетных гостей – президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора, а также руководители министерств и ведомств ряда других стран.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии примет участие в церемонии инаугурации президента Никарагуа

Во время пребывания делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялись встречи с коллегами из отдельных министерств и ведомств, а также с представителями Администрации Президента Никарагуа. Был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

В составе делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, замминистра Олег Аршба, а также сотрудники МИДа Абхазии Мадина Зухба, Тенгиз Тарба и Сария Джопуа.

Даниэль Ортега, одержавший уверенную победу на выборах в ноябре 2016 года, вступил в должность главы государства в третий раз подряд.