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Делегация МИД Абхазии во время церемонии инаугурации президента Никарагуа

Абхазские дипломаты приняли участие в инаугурации президента Никарагуа

© Фото: МИД Абхазии
В Абхазии
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Делегация Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Кове находится с рабочим визитом в Республике Никарагуа.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik.  Делегация Республики Абхазия приняла участие в церемонии инаугурации президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Об этом сообщает Информационный отдел МИДа Абхазии.

Церемония инаугурации прошла на Площади революции в столице Никарагуа Манагуа. Среди почетных гостей – президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора, а также руководители министерств и ведомств ряда других стран.

Глава МИД Даур Кове
© Sputnik / Томас Тхайцук
МИД Абхазии примет участие в церемонии инаугурации президента Никарагуа

Во время пребывания делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялись встречи с коллегами из отдельных министерств и ведомств, а также с представителями Администрации Президента Никарагуа. Был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

В составе делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, замминистра Олег Аршба, а также сотрудники МИДа Абхазии Мадина Зухба, Тенгиз Тарба и Сария Джопуа.

Даниэль Ортега, одержавший уверенную победу на выборах в ноябре 2016 года, вступил в должность главы государства в третий раз подряд.

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