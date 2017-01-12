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Академик Сергей Королев

Документальный фильм о Королеве показали в Сухуме

© Sputnik. РИА Новости
В Абхазии
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12 января исполнилось 110 лет со дня рождения советского ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik, Амра Амичба. Кинопросмотр документального фильма "Земному притяжению вопреки", посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Королева, прошел в Россотрудничестве в Сухуме. 

"12 января исполняется 110 лет со дня рождения великого конструктора кораблестроения и космических технологий Сергея Королева. В честь этого дня мы и проводим сегодняшний кинопросмотр.  Документальный фильм интересен, прежде всего, для молодежи, — сказал сотрудник Россотрудничесва Дмитрий Кононов. — Вообще, у нас часто проводятся подобного рода кинопросмотры, посвященные различным памятным датам, государственным праздникам Российской Федерации".

Кононов уточнил, что в фильмотеке Россотрудничества около 160 фильмов – эксклюзивных, исторических, патриотической направленности. 

"Все фильмы созданы под  руководством Министерства культуры Российской Федерации. А также среди них огромное количество картин, которые созданы Федеральным агентством Россотрудничества.  И вот эти собственно фильмы мы и предлагаем к просмотру", — отметил Кононов.

Архивное фото учашиехся
© Sputnik. Валерий Мельников
Россотрудничество открыло для школьников Абхазии электронную библиотеку

В киноклубе Россотрудничества фильм могут посмотреть все желающие. 

Один из последних кинопоказов был посвящен Юрию Никулину. 18 декабря в день рождения великого комика показывали фильм "Бриллиантовая рука".

"А 26 января в отделе образования Сухумского района мы проведем обучающие семинары для школьников и преподавателей, чтобы объяснить, как зарегистрироваться и получить доступ к бесплатной электронной библиотеке, открытой недавно Россотрудничеством для учащихся Абхазии. Потому что не все имеют возможность с этим быстро разобраться, — заметил Дмитрий Кононов.  – А дальше мы будем работать и с другими районами". 

Сергей Королев, советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики, скончался 14 января 1966 года в Москве.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.


Теги:
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