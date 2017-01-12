Документальный фильм о Королеве показали в Сухуме

СУХУМ, 12 янв — Sputnik, Амра Амичба. Кинопросмотр документального фильма "Земному притяжению вопреки", посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Королева, прошел в Россотрудничестве в Сухуме.

"12 января исполняется 110 лет со дня рождения великого конструктора кораблестроения и космических технологий Сергея Королева. В честь этого дня мы и проводим сегодняшний кинопросмотр. Документальный фильм интересен, прежде всего, для молодежи, — сказал сотрудник Россотрудничесва Дмитрий Кононов. — Вообще, у нас часто проводятся подобного рода кинопросмотры, посвященные различным памятным датам, государственным праздникам Российской Федерации".

Кононов уточнил, что в фильмотеке Россотрудничества около 160 фильмов – эксклюзивных, исторических, патриотической направленности.

"Все фильмы созданы под руководством Министерства культуры Российской Федерации. А также среди них огромное количество картин, которые созданы Федеральным агентством Россотрудничества. И вот эти собственно фильмы мы и предлагаем к просмотру", — отметил Кононов.

© Sputnik. Валерий Мельников Россотрудничество открыло для школьников Абхазии электронную библиотеку

В киноклубе Россотрудничества фильм могут посмотреть все желающие.

Один из последних кинопоказов был посвящен Юрию Никулину. 18 декабря в день рождения великого комика показывали фильм "Бриллиантовая рука".

"А 26 января в отделе образования Сухумского района мы проведем обучающие семинары для школьников и преподавателей, чтобы объяснить, как зарегистрироваться и получить доступ к бесплатной электронной библиотеке, открытой недавно Россотрудничеством для учащихся Абхазии. Потому что не все имеют возможность с этим быстро разобраться, — заметил Дмитрий Кононов. – А дальше мы будем работать и с другими районами".

Сергей Королев, советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики, скончался 14 января 1966 года в Москве.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.



