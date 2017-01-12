Басария: мощности ИнгурГЭС для электроснабжения Абхазии уже не хватает

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Потребление электроэнергии в Абхазии увеличилось в разы, и естественно, что выработки электроэнергии, которая возможна в осенне-зимний период на комплексе ИнгурГЭС, недостаточно для покрытия нужд Абхазии, сказал генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании в четверг 12 января.

Главный энергетик страны отметил, что в прошлом году снижение уровня воды в водохранилище было связано с климатическими условиями, в этом же году причиной стало увеличение потребления электроэнергии.

"Встает вопрос дефицита воды в водохранилище и остановки гидроэлектростанции для того, чтобы провести изыскательские работы, провести мониторинг в тоннеле с целью проведения мероприятий по реализации проекта для ремонтных работ. Но Абхазия должна быть запитана электроэнергией. Каким образом и в каком формате, будет известно после того, как мы встретимся с грузинскими и российскими энергетиками", — сказал Басария.

На сегодня уровень воды в водохранилище составляет 438 метров, когда показатели должны быть на уровне 510 метров. Если вода опустится до 420 метров, работу ИнгурГЭС необходимо будет остановить, добавил Басария.

"Черноморэнерго" совместно с правительством Абхазии будет принимать решение по источникам электроэнергии для Абхазии, отметил он.

"Если этот вопрос не будет решен, конечно, мы используем свои ресурсы и возможности для того, чтобы решить этот вопрос со стратегическим партнером. Естественно, что за любой переток энергии приходится платить, и государство будет изыскивать возможности для того, чтобы не оставить наших потребителей без электроэнергии", — подчеркнул Аслан Басария.

Руководитель электростанции Леван Мебония 12 января заявил о том, что из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище может остановиться поставка электроэнергии в Абхазию.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.