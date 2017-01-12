Ливень и дождь со снегом возможны ночью в пятницу в Абхазии

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 13 января территория Абхазии окажется под влиянием холодного атлантического циклона с северо-запада. Ожидается ухудшение погоды. Ночью и утром ливневый дождь, местами возможен дождь со снегом, днем погода прояснится.

Ночью температура воздуха опустится от +5˚С до +3˚С, в дневное время столбик термометра поднимется от +6˚С до +8˚С.

Атмосферное давление пониженное, 764 миллиметра ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с усилением до 11 метров.

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет значительным, ожидается шторм силой 3-4 балла.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.