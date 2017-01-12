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Ливень и дождь со снегом возможны ночью в пятницу в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Метеорологи прогнозирует ухудшение погоды в Абхазии ночью в пятницу 13 января.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 13 января территория Абхазии окажется под влиянием холодного атлантического циклона с северо-запада. Ожидается ухудшение погоды. Ночью и утром ливневый дождь, местами возможен дождь со снегом, днем погода прояснится.  

Ночью температура воздуха  опустится от +5˚С  до +3˚С, в дневное время столбик термометра поднимется от +6˚С до +8˚С. 

Атмосферное давление пониженное, 764 миллиметра ртутного столба, будет повышаться. 

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с усилением до 11 метров.     

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет значительным, ожидается шторм силой 3-4 балла.   

Влажность воздуха высокая, 70-90%. 

Прогноз погоды с 20:00 12.01.2016 по 20:00 13.01.2016
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 12.01.2016 по 20:00 13.01.2016

Теги:
прогнозы, погода, Абхазия

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