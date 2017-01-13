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Пресс-конференция в Минкультуры по вопросу разбора стены Анакопии

Минкультуры определит особо ценные памятники Абхазии

© Sputnik. Владимир Бегунов
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (73)
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Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пятницу 13 января.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство культуры Абхазии намерено оценить исторические объекты и выделить особо ценные из них, рассказал на пресс-конференции замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.

По словам Кобахия, из-за того, что стоимость памятников пока не определена, непонятно, как налагать штрафы в случае их разрушения.

"Сейчас штраф за порчу и разрушение объектов историко-культурного наследия составляют от 6 до 150 тысяч рублей в зависимости от степени разрушения и того, виновно физическое или юридическое лицо, — сказал замминистра. — В отношении особо ценных объектов штраф доходит до 250 тысяч рублей".

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия заявила,  что эти штрафы мизерные, и министерство готовит поправки для внесения в уголовный кодекс республики.

Кроме того, как говорят в Министерстве культуры, сейчас нет градации ценности памятников. То есть тех особо ценных объектов, за разрушение которых грозит наибольший штраф, юридически не существует.

"По сути, единственное, что мы можем сделать по закону, — заставить восстановить разрушенное", — сказал Батал Кобахия. 

Как заверяют в Минкультуры, президент Абхазии Рауль Хаджимба поддержал идею двухлетней программы оценки памятников, которая должна начаться параллельно с проводящейся сейчас инвентаризацией объектов историко-культурного наследия.

 

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (73)
Теги:
Абхазия

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