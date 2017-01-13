Разбор алтарной стены в Новом Афоне: санкции за самовольство

Министр культуры Эльвира Арсалия и замминистра Батал Кобахия рассказали о принятых ими мерах по защите памятников, в связи с резонансными фактами разрушения военными древнего могильника в Цебельде и разборе дирекцией заповедника "Анакопия" стены в храме Нового Афона.

Sputnik, Владимир Бегунов.

К директору Новоафонского заповедника "Анакопия" Алхасу Аргун за самовольный разбор стены в алтаре храма Феодора будут применены меры административного воздействия, рассказал Батал Кобахия на пресс-конференции.

По словам замминистра культуры, археологическая комиссия Академии Наук Абхазии не давала разрешения на разбор стены в храме Феодора.

"Такие вопросы не в компетенции археологической комиссии, — сказал Батал Кобахия. — Она лишь выдала предписание, что стена подвергается разрушению и нуждается в защите. Разбор стены и перенос ее деталей в музей может быть одним из таких способов. Но все должно делаться по закону, директор заповедника должен был разработать план работ, согласовать его с нами".

По словам Кобахия, письмо, отправленное археологической комиссией Академии Наук Абхазии, "по неизвестным причинам" до Министерства культуры не дошло. Его в Минкультуры увидели только 11 января, когда один из сотрудников министерства съездил в Новый Афон и взял копию письма.

Однако, как заявляют в министерстве, письмо не является разрешительным документом на работы.

© Sputnik. Владимир Бегунов Минкультуры определит особо ценные памятники Абхазии

Батал Кобахия рассказал, что стена, собранная монахами из артефактов разрушенных храмов, появилась в Анакопийской крепости в конце XIX века.

"Сто двадцать лет она постепенно разрушалась и нуждалась в защите, а сейчас вдруг у директора возникла спешная необходимость, обходя закон, ее разобрать и поместить в музей, — возмутился Кобахия. — Что это так вдруг?"

Руководства Министерства культуры говорит, что любые работы с памятником археологии неизменно приводят к разрушениям, а так как не было плана работ и фиксации состояния стены до ее разбора, сейчас невозможно определить, насколько ухудшилось состояние артефактов, из которых она состояла, при разборе стены и переносе их в музей.

Как рассказала Эльвира Арсалия, "Анакопия" зарабатывает хорошие деньги, которые хранятся на счете заповедника, и, если его директор обеспокоен нашествием черных копателей и фактами вандализма, он вполне мог потратить часть суммы на безопасность, например, установить видеонаблюдение.

Министерство культуры предписало директору заповедника подготовить план работ на 2017 год, к самому Алхасу Аргун будут применены административные санкции.

Кроме того, департамент по защите историко-культурного наследия должен определить правовой статус "Музея Абхазского царства". По словам Батала Кобахия, этого музея нет в государственном реестре, а частные музеи и музеи с неопределенным статусом зачастую не могут гарантировать сохранность своих экспонатов.

Чтобы уменьшить бюрократические проволочки, Минкультуры обратилось в президиум Академии Наук Абхазии с предложением включить руководителя департамента по охране историко-культурного наследия Батала Кобахия в археологическую комиссию Академии Наук.

В октябре 2016 года руководство Новоафонского заповедника "Анакопия" разобрало стену, состоящую из артефактов разрушенных храмов, и перенесло ее части в музей. Факт разбора стены в Анакопийской крепости стал известен только в январе 2017 года и вызвал дебаты в обществе.



