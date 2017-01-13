Четыре человека задержаны по подозрению в убийстве Романа Жиба

Сухум 13 янв — Sputnik. Четыре жителя Абхазии, вооруженные огнестрельным оружием, были задержаны на посту ГАИ Мачара по подозрению в причастности к убийству Романа Жиба, информацию об этом опубликовала Генпрокуратура Абхазии на своем официальном сайте в пятницу 13 января.

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию преступников в 00:10 07.01.2017 года на посту ГАИ Мачара была остановлена автомашина с четырьмя пассажирами, которые были вооружены огнестрельным оружием, пистолетами "ПМ", "ТТ" и автоматом АКМ калибра 7,62 мм", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Орган предварительного расследования располагает данными, дающими основание полагать, что часть изъятого огнестрельного оружия использовалось в убийстве Романа Жиба. Задержанные лица содержатся в ИВС МВД Абхазии.

Тело Романа Жиба, подозреваемого в убийстве Беслана Квициния, обожженное и с огнестрельными ранениями, было найдено на территории сухумского кладбища в пятницу 6 января.

В рождественскую ночь 6 января президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств в связи с фактами убийств, совершенных в праздничные дни.