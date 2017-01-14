Ажьира и ахьира: Новый год по-абхазски

Бадрак Авидзба, Sputnik

Ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне — ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы. Молящийся просит Всевышнего о благополучии для рода и для всех членов семьи, о здоровье семьи, об изобилии в доме, чтобы он уберег всех от несчастий. Праздник Ажьырныхуа проводят также и семьи, в которых нет родовой кузни.

Приготовления к празднику

Ажьырныхуа проводят с заходом солнца, когда вся семья (кроме хозяйки дома и невесток) направляется к кузне, а старший в семье произносит моление, обращенное к Всевышнему. До этого вся семья готовится к традиционному ритуалу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа.

В семье Виссариона Читанаа приготовления шли с самого утра. Важную часть в этом процессе занимает жертвоприношение. В семьях, где есть родовые кузни, режут коз или же петухов по количеству членов семьи. Обычно коз режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых коз приносят в жертву ежегодно.

Помимо петухов, на каждого члена семьи пекут лепешки с сыром и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне. Во время произнесения молитвы старший в семье держит в руках на специальной ореховой палочке печень и сердце жертвенных животных.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа.

По признанию жителя села Эшера Виссариона Читанаа, кузня в их роду существует уже более ста лет. Семья Виссариона Читанаа — пример традиционной абхазской семьи. Он отец троих детей и дед восьмерых внуков. В праздник Ажьырныхуа вся его семья собирается в доме. По абхазской традиции, вне зависимости от того, смогли ли все попасть на праздник, молящийся, обращаясь к Всевышнему, просит о милости для каждого из них.

Ажьира и ахьира

Кузня у абхазов есть двух видов – ажьира (кузня) и ахьира (кузня, в которой в том числе работали над золотом). В роду Виссариона Читанаа поклоняются – ахьира. Рассказывая о том, как кузня стала неотъемлемой частью в семье, он отметил, что его предок принес в дом кузню и стал делать украшения из золота. По этой причине кузня стала называться ахьира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ночь в кузне: древний абхазский обряд Ажьырныхуа 13

Кузня – хранитель очага

Издревле абхазы верили в магическую силу кузни. Различные предметы для ведения хозяйства, охоты производились именно в кузне, поэтому она стала так почитаема.

Из рассказов Виссариона Читанаа запомнилась потрясающая история о том, как во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов кузня стала спасительницей его дома. Эшера, как известно, было прифронтовым селом. Десятки домов были сожжены, однако дома Виссариона Читанаа эта беда не коснулась. Он считает, что все дело в родовой священной кузне. Снаряды падали рядом, но дому не вредили. После того как Виссарион обратился к Всевышнему с просьбой уберечь его дом, уже ни один снаряд после этого не падал даже по близости.

Ажьырныхуа. © Sputnik / Томас Тхайцук

Ажьырныхуа. © Sputnik / Томас Тхайцук

Ажьырныхуа. © Sputnik / Томас Тхайцук

Ажьырныхуа. © Sputnik / Томас Тхайцук

Ажьырныхуа. © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа.

Молитва в кузне

Когда все приготовления были завершены, и солнце уже зашло, семья во главе с Виссарионом Читанаа направилась в кузню. Там глава семьи, держа в руке насаженные на ореховые палочки сердце и печень жертвенных петухов, просил о здоровье, изобилии и всяческих благах для семьи. Затем он произнес молитву со стаканом вина. После молитвы, по традиции, все произнесли тосты и отведали печень и сердце жертвенных петухов и ритуальных лепешек.

После возвращения из кузни вся семья собирается за праздничным столом. На следующий день после праздника абхазы ходят в гости друг к другу, посещают соседей, родственников.