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Лука Гаделия.

Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят в Челябинске и Перми

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Программу концертов составят мировые шедевры органной и вокальной классики, авторские транскрипции и национальные абхазские мелодии.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Серия дуэтных концертов солистов Абхазской государственной филармонии, лауреатов международных конкурсов Луки Гаделия и Кристины Эшба состоятся  18-25 января в Челябинске и Перми.

Первый из концертов пройдет 18 января в зале органной и камерной музыки "Родина" Челябинской филармонии.

Следующие концерты состоятся 21-22 января в Александровском костеле города Киров, состоятся два концерта "Viva Music". Заключительный концерт музыкантов состоится 25 января в Пермской краевой филармонии, в одном из лучших по своим акустическим параметрам зале органной музыки.

"В этих прекрасных залах мы выступаем ежегодно, радует то, что нас приглашают с новыми программами и всегда стараются как можно лучше организовать все детали концерта — от прекрасных ведущих-музыковедов до полных залов", — поделился Лука Гаделия.

Программу концертов составят мировые шедевры органной и вокальной классики, авторские транскрипции и национальные абхазские мелодии.

Концертный зал органной и камерной музыки "Родина" был открыт после реставрации в 2014 году. В зале выступают мэтры академического музыкального искусства и лучшие представители нового поколения талантливых музыкантов — продолжателей известных на весь мир традиций русского исполнительского искусства.

Александровский костел в Кирове был выстроен в 1903 году и славится своим органом. Автором проекта стал архитектор из Варшавы К. Войцеховский, а собственно строительством руководил архитектор И. Чарушин. Название "Александровский" храм получил в честь давшего добро на ее возведение императора.

Теги:
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