Битломания по-абхазски: художники, охотники, музыканты

Почему именно сегодня отмечают День "Битлз"? 16 января в 1957 году открылся ливерпульский клуб "The Cavern", где начали свой путь к славе Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился и Ринго Старр.

"Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" и другие хиты, меломан, художник Гарри Дочия признался, что песни "Битлз" часто играют в его наушниках и колонках.

"Это наша молодость. "Битлз" – классика. В 60-е годы никто и не сомневался в абсолютном лидерстве группы. Эта четверка всегда была на первом месте. Сегодня много доступа к музыке, но, к сожалению, это изобилие портит вкус, как ни странно. Каждый должен слушать ту музыку, которая нравится ему, а не ту, которая популярна и нравится остальным. Молодые часто говорят, что музыка "Битлз" – вчерашний день, однако нужно для начала убедиться, что вы слушали битлов", – считает Дочия.

"Битлз" самая популярная музыкальная группа всех времен и народов, считает молодой фанат группы Шамиль Бигвава. Эта страсть к группе, наверняка, сравнится со страстью к охоте и кинологии, отметил он.

"В одном из интервью Виктор Цой сказал, что если бы не Битлз, он был бы художником. Битлы оказали влияние на многих легендарных певцов. Мне нравится их музыка, их тексты. Впервые я услышал битлов лет 10 назад и не смог не полюбить их творчество. Битлз, конечно, слушают в основном старшее поколение, но есть молодые люди, у которых в плейлисте встречаются "Yesterday", "Hey Jude", "Come Together"и другие хиты, что говорит о хорошем вкусе", – сказал Бигвава.

В современной рок-музыке, как и в музыке рок-групп, рожденных после ливерпульской четверки можно найти что-то от "Битлз". Бывает, что сходство едва уловимо, но оно есть. Невозможно быть фанатом рок-музыки и говорить, что вы не любите, или не понимаете битлов, отметил музыкант, гитарист группы "Azamat Music Band" Мате Цкивтария.

"Нельзя рассматривать музыку без такой легендарной группы. За время своего существования группа выпустила более 200 песен. Эта музыка на века. Состав группы – талантливые музыканты вне времени и конкуренции", – добавил музыкант.

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон — Харрисон — Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, играющий на бас‑гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о сеансе звукозаписи.

В настоящее время "The Beatles" занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала "Rolling Stone". И 16 января, в честь этой знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты.