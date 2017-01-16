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The Beatles

Битломания по-абхазски: художники, охотники, музыканты

© AFP/ CENTRAL PRESS
В Абхазии
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Меломаны отмечают Всемирный день "Битлз" 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Sputnik, Анжелика Бения.

Почему именно сегодня отмечают День "Битлз"? 16 января в 1957 году открылся ливерпульский клуб "The Cavern", где начали свой путь к славе Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился и Ринго Старр.

Музыканты Azamat Music Band исполнили знаменитую песню группы The Beatles let it be
© Sputnik. Анжелика Бения
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"Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" и другие хиты, меломан, художник Гарри Дочия признался, что песни "Битлз" часто играют в его наушниках и колонках.

"Это наша молодость. "Битлз" – классика. В 60-е годы никто и не сомневался в абсолютном лидерстве группы. Эта четверка всегда была на первом месте. Сегодня много доступа к музыке, но, к сожалению, это изобилие портит вкус, как ни странно. Каждый должен слушать ту музыку, которая нравится ему, а не ту, которая популярна и нравится остальным. Молодые часто говорят, что музыка "Битлз" – вчерашний день, однако нужно для начала убедиться, что вы слушали битлов", – считает Дочия.

"Битлз" самая популярная музыкальная группа всех времен и народов, считает молодой фанат группы Шамиль Бигвава. Эта страсть к группе, наверняка, сравнится со страстью к охоте и кинологии, отметил он.

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"В одном из интервью Виктор Цой сказал, что если бы не Битлз, он был бы художником. Битлы оказали влияние на многих легендарных певцов. Мне нравится их музыка, их тексты. Впервые я услышал битлов лет 10 назад и не смог не полюбить их творчество. Битлз, конечно, слушают в основном старшее поколение, но есть молодые люди, у которых в плейлисте встречаются "Yesterday", "Hey Jude", "Come Together"и другие хиты, что говорит о хорошем вкусе", – сказал Бигвава.

В современной рок-музыке, как и в музыке рок-групп, рожденных после ливерпульской четверки можно найти что-то от "Битлз". Бывает, что сходство едва уловимо, но оно есть. Невозможно быть фанатом рок-музыки и говорить, что вы не любите, или не понимаете битлов, отметил музыкант, гитарист группы "Azamat Music Band" Мате Цкивтария.

Музыкант Абзагу Марыхуба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Нельзя рассматривать музыку без такой легендарной группы. За время своего существования группа выпустила более 200 песен. Эта музыка на века. Состав группы – талантливые музыканты вне времени и конкуренции", – добавил музыкант.

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон — Харрисон — Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, играющий на бас‑гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о сеансе звукозаписи.

В настоящее время "The Beatles" занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала "Rolling Stone". И 16 января, в честь этой знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты.

Теги:
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