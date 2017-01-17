Куклы, иглы, или "руки-ножницы"

Sputnik, Анжелика Бения.

Мака Кочал-ипа — необычная портниха. Она шьет не только абхазские национальные костюмы, классические, вечерние, свадебные наряды для взрослых и детей, но шьет их и в миниатюре, облачает кукол в абхазскую национальную одежду.

"По образованию я далека от шитья, я медик", – сказала Мака Кочал-ипа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Модельер Мака Кочал-ипа надевает на куклу национальный костюм

Не совсем далека, нужно отметить. По крайней мере, основные инструменты двух профессий не сильно отличаются.

Работа в ателье – основная часть жизни, призналась портниха, а медиком она работает "по необходимости, для семьи и соседей".

"Мама шила, бабушка вязала, видимо, корни оттуда. Поработать по профессии мне не удалось, но я не жалею. Постоянно держу иголку, ножницы. Я модельер, считаю, что нашла себя именно в этом деле", – сказала Кочал-ипа.

Портниха шьет одежду, в особенности национальные костюмы, не только взрослым и детям, но еще и куклам. Работы в ателье всегда много, поэтому и "отходов" достаточно, призналась она.

"Можно сказать, что все началось с того, что мне было жалко выбрасывать материалы, которые остались после работы. Наряды для кукол я собираю из остатков, мы их не выбрасываем. Использую в основном бархат, потому что он хорошо тянется, еще велюр и другие материалы", – сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Модельер Мака Кочал-ипа демонстрирует сшитые ею детские национальные костюмы

Работа не из легких, признается Кочал-ипа, так как много мелких деталей.

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Жаль, у кукол внешность совсем не абхазская, особенно у мальчиков, сетует она. Но Мака, как может, используя папаху и усы, превращает инфантильного парня в абхазского джигита.

"Уже в зрелом возрасте увлечение стало частью профессии. Что самое интересное, в детстве я держала только гвозди и молоток, в куклы не играла вообще. Сейчас решила наверстать упущенное", – смеясь, говорит модельер.

Мака Кочал-ипа работает в ателье уже три года, а одеждой для кукол занимается всего год.

© Фото: Диана Ахба История абхазских игрушек

"Если честно, сложно расставаться с работами, мне хочется, чтобы все обшитые мной куклы стояли у меня в ателье как коллекция, как некий предмет декора. Мне приятнее даже подарить их, нежели продать", – призналась она.

Благодаря свадьбам, выпускным, утренникам, клиентов в ателье много, работа востребованная и интересная, сказала портниха. Она отметила, что выглядеть "по-абхазски" хотят многие, и чтобы ни в чем не ошибиться приходится изучать историю абхазского национального костюма.

"У нас бывают клиентки, которые хотят платье с газырями. Так как газыри – деталь мужской одежды, а девушка носила их, когда шла убивать, мы отказываем таким модницам, стараемся отговаривать их, но не всегда получается. К нам даже историки приходили ругаться, говорили, чтобы мы так не шили. Это правильное замечание. Ведь в абхазском женском костюме есть много красивых деталей – нагрудники, пояса", – рассказала Мака Кочал-ипа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Куклы на витрине магазина

Портниха призналась, что она очень педантично относится к работе, все платья шьются неделями, и если "конечный продукт" не удовлетворит мастера, то вещь на продажу не выставляется.



