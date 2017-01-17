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Встреча общественности в церкви по вопросу наркомании

Месть закона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Череда убийств в начале 2017 года и последовавшая за ними кровная месть, вопросы наркомании и коррупции - все это обсудили представители духовенства и общественности республики.

Sputnik, Амра Амичба. 

Встреча с представителями политических партий и общественных организаций на тему "Духовное состояние абхазского общества" прошла в Сухумском кафедральном соборе по инициативе Абхазской Православной Церкви.

"Внутренние противостояния дошли до абсурда, — заявил управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион (Аплиаа). – И Православная Церковь взяла на себя обязанность об этом поговорить. Если я нахожусь по отношению к кому-то в несогласии, я не могу приступить к молитве. Я, как верующий человек, боюсь подойти к алтарю в таком состоянии. Бог видит все, что мы делаем или не делаем". 

По словам иерея, испытания, выпавшие на долю абхазского народа, пройдены с достоинством. В годы Отечественной войны народа Абхазии была завоевана независимость. Абхазы отстояли свои права на язык и культуру.

"Лучшие парни отдали свои жизни, чтобы мы могли созидать, а не разрушать", — подчеркнул Виссарион (Аплиаа). 

Иерей Виссарион Аплиаа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Иерей Виссарион Аплиаа
 Постыдным средневековьем назвала Гули Кичба, председатель Движения матерей, ситуацию с убийством человека на почве кровной мести. "Сжигать людей, дома – все это должно быть наказуемо и порицаемо общественностью, — сказала она. – Мы победили в войне, теперь надо победить себя".

Представитель фонда "Апра" Алхас Чолокуа отметил, что вопрос кровной мести в современном государстве не должен возникать. "Мстителем за злодеяния в данном случае должен быть закон", — сказал он. 

Член Общественной палаты Даниил Убирия сообщил о том, что в палате будет создана специальная рабочая группа. "Наблюдается сращивание криминала с властью. Наркомания уже проникла и во властные структуры. Мне стыдно за наше государство", — заявил он. 

Иерей Виссарион Аплиаа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Иерей Виссарион Аплиаа

Отсутствие на встрече представителей Совета старейшин не осталось незамеченным. И в целом, говоря об институте старейшин, собравшиеся отмечали, что в Абхазии раньше среди представителей разных фамилий были двое-трое старших, авторитетных людей, к чьему мнению прислушивались молодые, чей совет или поведение были примером.  

Председатель Коммунистической партии Республики Абхазия Лев Шамба подчеркнул, что, если закон не будет жестко работать, ситуацию в стране не изменить. 

Депутат Парламента Валерий Агрба как представитель законодательной ветви власти отметил, что правовой механизм регулирования процессов давно принят.

"Вопрос возникает в области правоприменительной практики теми органами, которые уполномочены эффективно реализовывать и исполнять принятые законы. Это правоохранительные органы — и прокуратура, и МВД, и Минздрав, а также центральные и местные органы госуправления". 

По мнению депутата, проблема не в законах, а в отсутствии идеологии в государстве.  

"В советское время была идеология, ставшая основой для развития. Сегодня у нас идеологии нет. Например, на Северном Кавказе идеологией сделали спорт. Там все занимаются спортом и стремятся завоевать золотые медали на Олимпийских играх", — сказал Агрба. 

На встрече говорили и о разделении всего общества. Разделены ветераны, творческие коллективы.

"И что уж скрывать, разделена и церковь, — признал отец Игнатий (Киут). – Многие критикуют священнослужителей, но лучших у вас нет. Вспомните, в советское время не было абхазских священников, службы не проводились на абхазском. Пора отойти от двойных стандартов во всех сферах. И начать духовное и медикаментозное лечение". 

Отец Игнатий
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отец Игнатий

Председатель  партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба корень проблемы видит в несовершенстве политической системы.  

"Выражается это в том, что нет реального контроля над исполнительной властью. Без контроля над исполнительной властью мы не можем говорить о реальной борьбе с коррупцией, с преступностью, потому что понимаем, что рыба гниет с головы. И когда видят, что там, наверху, позволяют себе прикарманивать бюджетные средства, покрывать родственников, которые совершают преступления, все это приводит  к такому нигилизму. Люди не верят власти, понимают, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, и сами начинают вершить правосудие. Все это ведет к еще большей деградации". 

В центре этой деградации — наркомания,  считает Сергей Шамба.

"У нас население 250 тысяч, сколько из них наркоманы? Тысяча? Неужели у правоохранительных органов нет среди них осведомителей? Не поверю я никогда в это.  Даже не наркоманы знают, кто продает наркотики", — уверен председатель "Единой Абхазии". 

Сергей Шамба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Шамба

Сергей Шамба заметил, что инициатива Абхазской Православной Церкви полезна тем, что даст толчок к дальнейшему обсуждению нравственного, духовного состояния общества. Присутствовавшие высказали пожелание, чтобы в будущем встречи на актуальные проблемы под эгидой церкви стали регулярными.


Теги:
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