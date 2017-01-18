ИнгурГЭС: после 15 февраля подача энергии в Абхазию может остановиться

СУХУМ, 18 янв –Sputnik, Бадрак Авидзба. После 15 февраля подача электроэнергии в Абхазию может прекратиться, сказал корреспонденту Sputnik технический директор ИнгурГЭС Гия Хубуа.

"Реальность такова, что если мы будем использовать воду такими темпами, то после середины февраля воды уже не будет, и придется закупать энергию в России", — добавил он.

Уровень воды в Джварском водохранилище на сегодня составляет 453 метра, есть возможность для выработки еще 35 метров, после чего подачу электроэнергии в Абхазию придется остановить, сказал Хубуа.

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"Но дело в том, что, например, вчера за одни сутки использовали полтора метра воды, так что 35 метров будет очень быстро израсходовано. Абхазия стабильно расходует 8 миллионов киловатт часов в сутки", — подчеркнул он.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Басария: мощности ИнгурГЭС для электроснабжения Абхазии уже не хватает

Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация подтвердил, что, исходя из динамики снижения уровня воды в Джварском водохранилище, можно говорить о том, что с середины февраля невозможно будет питать Абхазию от ИнгурГЭС.

Ранее гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария заявлял, что в случае остановки подачи электроэнергии от ИнгурГЭС, вопрос энергоснабжения республики будет решаться с Россией как со стратегическим партнером.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.