Нурий Тания избран судьей Конституционного Суда Абхазии

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за назначение Нурия Тания судьей Конституционного Суда Абхазии на заседании в среду 18 января, сообщил корреспондент Sputnik с места события.

"28 декабря 2016 года Нурию Тания присвоен квалификационный чин государственного советника юстиции третьего класса, то есть генерал-майор юстиции", — сказал представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, представляя кандидатуру Тания.

В тайном голосовании участвовали 27 депутатов, 24 из них поддержали кандидатуру Нурия Тания, трое проголосовали против.

Спикер Парламента Валерий Бганба поздравил нового судью с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Парламент Абхазии ранее утвердил на должность судей Конституционного Суда Рауля Пантия и Людмилу Ходжашвили. Всего в Конституционный Суд должны быть избраны пять человек. Согласно законодательству Абхазии, Конституционный Суд может приступать к работе после избрания трех судей из пяти.

Также на заседании Парламента депутаты проголосовали за формирование Конституционного Суда не позднее 1 июня 2017 года.

Нурий Тания работал генеральным прокурором Республики Абхазия с 28 сентября 2016 года. Он окончил Абхазский государственный университет в 1989 году. В том же году начал работать в судебных органах и в органах внутренних дел на различных должностях. Работал прокурором Гудаутского района. Нурий Тания был начальником следственной части МВД республики. В 2014 году его вновь назначали прокурором Гудаутского района.