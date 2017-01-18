Зураб Ачба избран Генеральным прокурором Абхазии

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента проголосовали за назначение генеральным прокурором Абхазии Зураба Ачба на заседании в среду 18 января.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Нурий Тания избран судьей Конституционного Суда Абхазии

Из проголосовавших 26 депутатов 23 проголосовали за назначение Зураба Ачба, трое воздержались.

Зураб Ачба родился 18 ноября 1958 года в селе Приморское Гудаутского района. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 году ему присвоена квалификация юриста.

С 1994 года работает в органах прокуратуры. В 1997 году стал заместителем прокурора Сухумского района. В 2001 году возглавил прокуратуру Сухумского района. В 2005 году переведен на должность прокурора Гулрыпшского района. В 2011 году Ачба был назначен прокурором Гагрского района.