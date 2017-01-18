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Зураб Ачба

Зураб Ачба избран Генеральным прокурором Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первое заседание Парламента Абхазии в 2017 году состоялось в среду 18 января.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента проголосовали за назначение генеральным прокурором Абхазии Зураба Ачба на заседании в среду 18 января.

Генпрокурор Нурий Тания
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Нурий Тания избран судьей Конституционного Суда Абхазии

Из проголосовавших 26 депутатов 23 проголосовали за назначение Зураба Ачба, трое воздержались.

Зураб Ачба родился 18 ноября 1958 года в селе Приморское Гудаутского района. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 году ему присвоена квалификация юриста. 

С  1994 года работает в органах прокуратуры.  В 1997 году стал заместителем прокурора Сухумского района. В 2001 году возглавил прокуратуру Сухумского района. В 2005 году переведен на должность прокурора Гулрыпшского района. В 2011 году Ачба был назначен прокурором Гагрского района.

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