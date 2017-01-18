Спикер Парламента: "Азхара" готов платить пособия за третьего ребенка

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Внебюджетный фонд "Азхара" начал свою работу в начале 2017 года и готов выплачивать пособие за рождение третьего ребенка, сказал член попечительского совета фонда, спикер Парламента Валерий Бганба.
"Мы создали фонд "Азхара". Согласно решению, абхазские семьи за рождение третьего ребенка будут получать деньги в размере ста тысяч рублей. Я хочу, чтобы об этом услышали матери", — добавил он.
Помимо этого, ежемесячно семьи будут получать пособие в три тысячи рублей на протяжении одного года, подчеркнул Бганба.
Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц как на территории Абхазии, так и за ее пределами.
В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.