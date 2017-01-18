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Спикер Парламента: "Азхара" готов платить пособия за третьего ребенка

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Денежные пособия семьям абхазов за рождение третьего ребенка будет выплачивать внебюджетный благотворительный фонд "Азхара".

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Внебюджетный фонд "Азхара" начал свою работу в начале 2017 года и готов выплачивать пособие за рождение третьего ребенка, сказал член попечительского совета фонда, спикер Парламента Валерий Бганба.

Учредители фонда Азхара поделились планами и намерениями
© Sputnik. Роберт Джопуа
Учредители фонда "Азхара" поделились планами и намерениями

"Мы создали фонд "Азхара". Согласно решению, абхазские семьи за рождение третьего ребенка будут получать деньги в размере ста тысяч рублей. Я хочу, чтобы об этом услышали матери", — добавил он.

Помимо этого, ежемесячно семьи будут получать пособие в три тысячи рублей на протяжении одного года, подчеркнул Бганба.

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей,  добровольные пожертвования физических и юридических лиц как на территории Абхазии, так и за ее пределами.

В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.

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