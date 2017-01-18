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Ливень прогнозируют синоптики Абхазии в четверг

© Sputnik. Алексей Бойцов
В Абхазии
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Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует местами возможность ливневого дождя в четверг 19 января.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Метеорологи Абхазии сообщают, что в четверг 19 января, в республике ожидается облачная погода, дождь, местами ливень. 

Ночью температура воздуха опустится до +4˚С, днем столбик термометра поднимется до +12˚С.

Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.    

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет значительным.  

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С,  днем +11˚С.

Прогноз погоды с 20:00 18.01.2017 по 20:00 19.01.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 18.01.2017 по 20:00 19.01.2017

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