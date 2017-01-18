Ливень прогнозируют синоптики Абхазии в четверг

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Метеорологи Абхазии сообщают, что в четверг 19 января, в республике ожидается облачная погода, дождь, местами ливень.
Ночью температура воздуха опустится до +4˚С, днем столбик термометра поднимется до +12˚С.
Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет значительным.
Влажность воздуха высокая, 70-90%.
В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С, днем +11˚С.