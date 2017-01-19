Даутия о канализации в Новом Афоне: нечистоты попадают в море

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Канализационная система Нового Афона устарела, и нечистоты попадают не в очистные сооружения, а напрямую в море и в реку, сказал глава администрации Нового Афона Феликс Даутия на пресс-конференции в АРСМИРА в четверг 19 января.

"Проблема с водоотведением очень серьезная. Силами одной администрации и даже района не можем решить вопрос. Нужны серьезные финансы и крупная строительная компания, которая за один год вряд ли решит эту проблему", — добавил он.

По его словам, при строительстве гостиниц их владельцам ставятся обязательные условия.

"Условие, чтобы они ставили септики. Необходимо менять всю дренажную систему, потому что ее никто не менял лет тридцать. Мы ведем какие-то точечные работы, но этого недостаточно", — отметил глава Нового Афона.

Феликс Даутия также подчеркнул, что в городе периодически возникают трудности с водоснабжением.

"В курортный сезон не было дня, чтобы люди остались без воды благодаря сотрудникам водоканала. Но все трубы уже старые, две насосные станции обязательно надо приводить в порядок", — сказал он.

Три года назад была составлена проектно-сметная документация, по которой на решение проблем с водоснабжением понадобится около 50 миллионов рублей. На новую канализацию нужны большие средства, которых у города нет, и проектно-сметная документация еще не подготовлена.