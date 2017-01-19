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Абхазо-российская граница.

Парламент Абхазии повысил штрафы за нарушение госграницы

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Визы в Абхазию (25)
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За повторное административное правонарушение в течение одного года законопроект предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 120 минимальных размеров оплаты труда.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Парламент Абхазии проголосовал за увеличение штрафа и ужесточение наказания за нарушение государственной границы на заседании в среду 18 января. 

Представил законопроект представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба. Однократная виза стоит 700 рублей, за нарушение правил пересечения штраф составляет 600 рублей.

Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области
© Sputnik. Игорь Зарембо
Пункт выдачи виз открылся на российско-абхазской границе

"Создается ситуация, когда нарушается основной принцип административного права – принцип соразмерности. Получается, нарушителю выгоднее заплатить штраф, чем покупать визу", – подчеркнул Шамба.

За повторное административное правонарушение в течение 1 года законопроект предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 120 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения. А на должностных лиц – от 120 до 150 МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в Абхазии составляет 60 рублей.

Дмитрий Шамба отметил, что проект закона закрепляет норму, устанавливающую применение мер административного наказания в виде ареста к лицам, не исполняющим обязанности по уплате наложенных штрафных санкций в установленные законодательством Абхазии сроки. 

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Как получить визу в Абхазию

Темы:
Визы в Абхазию (25)

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