Парламент Абхазии повысил штрафы за нарушение госграницы

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Парламент Абхазии проголосовал за увеличение штрафа и ужесточение наказания за нарушение государственной границы на заседании в среду 18 января.

Представил законопроект представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба. Однократная виза стоит 700 рублей, за нарушение правил пересечения штраф составляет 600 рублей.

© Sputnik. Игорь Зарембо Пункт выдачи виз открылся на российско-абхазской границе

"Создается ситуация, когда нарушается основной принцип административного права – принцип соразмерности. Получается, нарушителю выгоднее заплатить штраф, чем покупать визу", – подчеркнул Шамба.

За повторное административное правонарушение в течение 1 года законопроект предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 120 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения. А на должностных лиц – от 120 до 150 МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в Абхазии составляет 60 рублей.

Дмитрий Шамба отметил, что проект закона закрепляет норму, устанавливающую применение мер административного наказания в виде ареста к лицам, не исполняющим обязанности по уплате наложенных штрафных санкций в установленные законодательством Абхазии сроки.