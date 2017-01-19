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Пассажиры в зале ожидания вылета

Ахба о зимнем туризме: Абхазию посетили более платежеспособные туристы

© AFP/ MALTE CHRISTIANS / DPA
В Абхазии
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Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба подвел итоги зимнего турсезона в студии радио Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik, Бадри Есиава. По данным туроператоров, в новогодние праздники в Абхазии отдохнули более платежеспособные туристы, сообщил Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"Туроператоры заметили динамику в том, что социальный портрет туристов в этом году был иным, то есть более платежеспособный. По этим же данным и отзывам, нам известно, что гости Абхазии остались довольны отдыхом в новогодние праздники", — отметил Ахба. 

Полную версию беседы с Астамыром Ахба слушайте здесь>>>

По словам Ахба, с начала 2017 года Абхазию посетили свыше 10 тысяч туристов. В их число входят и однодневные экскурсанты, которые отдыхали в Сочи. Это цифра практически идентична с посещаемостью республики в 2016 году за аналогичный период, добавил он. 

Архивное фото багажа, прибывших на отдых туристов
© Sputnik. Сергей Мальгавко
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"На сегодняшний день, если брать зимний период, мы прослеживаем динамику роста числа гостей. Если в этом году мы приняли более 10 тысяч человек, то уже в следующем году мы должны быть готовы принять больше. Для этого необходимо подготавливать города и районы страны для приема туристов", — подчеркнул Ахба.

Заместитель министра добавил, что за весь послевоенный период зимний туризм в республике начал активно развиваться около пяти лет назад, и связано это было с тем, что именно в это время в стране увеличился номерной фонд.

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