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Россотрудничество: сначала регистрация на сайте, потом квота на обучение

© Sputnik. Evgenya Novozhenina
В Абхазии
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Информацию от Россотрудничества в Республике Абхазия о проведении кампании по отбору кандидатов на обучение в российских вузах, список выделенных специальностей и сроки проведения отборочных испытаний опубликуют в ближайшее время.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Амра Амичба. Для получения квот необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте RUSSIA.STUDY, сообщил консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

"После регистрации и заполнения электронной формы заявка кандидата формируется автоматически, что освобождает кандидатов от необходимости подачи документов в бумажной форме. Все желающие могут пройти процедуру регистрации самостоятельно, не выходя из дома, — сказал Кононов.  – Сайт создан специально для организации процесса сбора документов в электронной форме". 

Руслан Прохоров, представитель Россотрудничества
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По его словам, RUSSIA.STUDY позволяет в удобной форме заполнить анкету кандидата и направить все необходимые для поступления документы. Выбор образовательной организации и специальности осуществляется на информационно-аналитическом портале Russia-edu.ru.

"В случае отсутствия возможностей для самостоятельной регистрации, наши сотрудники оказывают консультационную и техническую поддержку. Для этого в офисе Представительства организовано рабочее место, оснащенное персональным компьютером и доступом к интернету", — добавил Дмитрий Кононов. 

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.

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