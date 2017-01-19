Россотрудничество: сначала регистрация на сайте, потом квота на обучение

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Амра Амичба. Для получения квот необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте RUSSIA.STUDY, сообщил консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

"После регистрации и заполнения электронной формы заявка кандидата формируется автоматически, что освобождает кандидатов от необходимости подачи документов в бумажной форме. Все желающие могут пройти процедуру регистрации самостоятельно, не выходя из дома, — сказал Кононов. – Сайт создан специально для организации процесса сбора документов в электронной форме".

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По его словам, RUSSIA.STUDY позволяет в удобной форме заполнить анкету кандидата и направить все необходимые для поступления документы. Выбор образовательной организации и специальности осуществляется на информационно-аналитическом портале Russia-edu.ru.

"В случае отсутствия возможностей для самостоятельной регистрации, наши сотрудники оказывают консультационную и техническую поддержку. Для этого в офисе Представительства организовано рабочее место, оснащенное персональным компьютером и доступом к интернету", — добавил Дмитрий Кононов.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.