Рита Лолуа: в Рицинском парке не строятся новые объекты

Андрей, житель Сухума: Не так давно был в Рицинском реликтовом парке. Увидел, что близ озера идут строительные работы. Насколько мне известно, это запрещено законом. Это так, или есть исключения?

Бадрак Авидзба, Sputnik. Как нам сообщила директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа, все объекты, находящиеся на территории парка, относятся к советскому периоду.

"В 2007 году был заключен договор, и три объекта по этому договору строятся. В конце 2015 года Парламент страны принял закон о природоохранной деятельности, согласно которому, любое новое строительство запрещено. Никаких новых объектов на территории парка не строится. На смотровой площадке у нас стояли вагончики для медпункта, сейчас мы их убираем и ставим деревянное административное здание, где будет располагаться медпункт", — добавила она.

На территории парка восстанавливаются ресторан, гостиница и кафе, сказала Лолуа.

Три стройки, идущие с 2007 года, периодически замораживаются, отметила она.

© Sputnik. Илона Хварцкия Особо охраняемую зону создадут в Рицинском реликтовом парке

"Всего объектов на территории Рицинского парка десять. Все они были построены в советские времена. Рицинский парк перенасыщен, кроме того, у нас недостаточно электроэнергии для новых объектов", — отметила она.

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