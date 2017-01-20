Ученый спор о храме и ресторане

Разбор стены храма Феодора в Новом Афоне и реконструкция ресторана "Белый парус" на набережной Махаджиров в Сухуме вызвали бурную дискуссию в ученых кругах. На заседании Научно-методического совета Минкультуры Абхазии побывал корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.

Кто накажет Министерство культуры?

Научно-методический совет должен был разобрать пять вопросов, но обсуждение разбора стены в алтаре храма Феодора в Новом Афоне стало настолько жарким и длительным, что ученые ограничились только "Анакопией" и "Белым парусом", остальное оставив для следующего заседания.

© Sputnik. Томас Тхайцук Разбор алтарной стены в Новом Афоне: санкции за самовольство

Часть ученых предложили провести заседание в закрытом режиме, без прессы. Советник президента Абхазии Владимир Зантария и заместитель министра культуры Батал Кобахия в ответ высказали доводы о том, что разбор стены в храме Феодора вызвал общественный резонанс именно благодаря прессе, кроме того, в этой теме нет ничего секретного. В итоге, большинством голосов ученые поддержали присутствие журналистов на заседании.

Директор Новоафонского заповедника "Анакопия" Алхас Аргун заявил, что ему сделали выговор, но вина в нарушении закона есть и у Министерства культуры, которому он написал четыре письма, оставшиеся без ответа.

"Я принял выговор, сделанный мне, но кто сделает выговор вышестоящей инстанции, которая игнорировала мои обращения?" — вопрошал директор "Анакопии" на заседании.

Речь шла о самовольном разборе стены у алтаря храма Феодора на Иверской горе и переносе артефактов, из которых она состояла, в Музей Абхазского царства. Большинство участников научно-методического совета высказались, что Алхас Аргун нарушил закон, но катастрофических последствий его поступок не имел.

Батальон солдат на охрану

"В ноябре ученые, участвовавшие в научной конференции имени Воронова, были в Новом Афоне и видели, что стена разобрана, — рассказал председатель археологической комиссии Академии Наук Абхазии Олег Бгажба. – Возмущений у археологов это не вызвало, однако, спустя несколько месяцев эту новость чрезвычайно раздули СМИ".

По словам министра культуры Эльвиры Арсалия, не определен статус Музея Абхазского царства. Сохранность ценных экспонатов там под вопросом, потому что неясно, кто несет ответственность за безопасность его экспонатов.

"В 1993 году, во время войны в Абхазии, были разграблены многие археологические коллекции, однако экспонаты Государственного музея сохранились, — сказал замминистра культуры Батал Кобахия. – Поэтому очень важен статус музея, в котором должен быть реестр экспонатов, обеспечена их безопасность".

Алхас Аргун заявил, что вопрос статуса новоафонского музея находится не в его компетенции, решением таких вопросов занимается сам департамент по охране памятников.

© Фото: Наталья Милованова Бюрократия и артефакты: страсти вокруг храмовой стены в Абхазии

Спор ученых вызвали и причины, которые, по словам директора заповедника, заставили его разобрать стену. На аргументы Алхаса Аргун о том, что с увеличением потока туристов участились случаи вандализма, Эльвира Арсалия ответила, что достаточно установить охрану и видеонаблюдение. Алхас Аргун заявил, что площадь подведомственного ему заповедника огромна, и, чтобы поставить охрану везде, потребуется батальон солдат.

Стена не по канону

Научно-методический совет согласился, что необходимо ввести штрафы за вандализм, повесить таблички, информирующие туристов о наказании за те или иные действия.

Было высказано мнение, что сама стена в алтаре храма Феодора изначально была построена с нарушением не только археологических правил, но и церковного канона.

Стену собрали монахи в конце XIX века из плит ранее разрушенных храмов с греческими надписями и барельефами.

"Такие стены в алтаре быть не должны, они не дают представление о виде средневекового храма. Разбор стены и перенос ее в музей, — разумное решение", — сказал директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.

Олег Бгажба сказал, что директором "Анакопии" двигали лучшие побуждения.

"Если я возьму цемент, песок, кирпичи, поеду в Цебельду и починю крестильню, которую не восстанавливают уже много лет, Совет тоже решит, что я не прав?" — высказался Бгажба.

Батал Кобахия говорил о том, что любые археологические работы связаны с разрушением. Стена в "Анакопии" была разобрана самовольно. Насколько пострадали во время этих работ плиты, из которых она состояла, мы не знаем, да уже и не узнаем никогда.

Участники научно-методического совета пришли к решению ограничиться выговором директору заповедника. Для решения дальнейшей судьбы артефактов создадут комиссию, которая детально изучит вопрос.

Алхас Аргун попросил Министерство культуры работать с заповедником на уровне диалога.

"В плане на 2017 год, который я предоставил в министерство, есть список мероприятий, посвященных юбилею заповедника, который состоится в мае, — сказал Аргун. – Попрошу не саботировать эти документы, чтобы потом снова не возникло вопроса, что я что-то самовольно делаю на территории".

Навес "Паруса"

Вторым вопросом на Совете обсуждалась реконструкция ресторана "Белый парус" — исторического здания на набережной Махаджиров. Мнения об этих работах у специалистов разделились.

"Мы хотим, чтобы соблюдалась расцветка фасада здания и не ставились затемненные окна, — сказал Батал Кобахия. – Внутри в "Белом парусе" ничего исторически ценного не осталось, он множество раз перестраивался. Ценность представляет лишь его фасад".

Начальник Управления архитектуры и строительства Сухума Тамара Лакрба сказала, что ее больше беспокоит отсутствие парковки у ресторана.

Дискуссию вызвала и постройка деревянного навеса, выходящего за красные линии. Мнение Минкультуры: из-за навеса теряется исторический фасад здания, и лучше предоставить хозяевам ресторана площадь под навес в глубине двора.

"Я не пойму, почему мы ставим людям палки в колеса и отказываем хозяевам в этой деревянной пристройке, — сказал депутат Народного Собрания Сергей Шамба. – Они хотят лишь выдвинуться до линии, на которой находятся другие кафе на набережной".

Документы по реконструкции "Белого паруса" решили передать специальной комиссии, которая на месте рассмотрит претензии разных инстанций. После этого проект будет снова вынесен на обсуждение Научно-методического совета.

На следующее заседание Научно-методического совета перенесены вопросы создания реестра особо ценных памятников Абхазии, подведение итогов первого года инвентаризации объектов историко-культурного значения, определение темы международной научно-практической конференции.