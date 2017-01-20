Галуст Трапизонян возглавил армянскую общину Абхазии

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Герой Абхазии Галуст Трапизонян избран председателем армянской общины Абхазии в пятницу 20 января в Сухуме на внеочередном съезде организации.

Новый руководитель организации выразил благодарность всем делегатам, принявшим участие в голосовании.

"Я вам благодарен за то, что вы сегодня пришли. Мы готовы работать. У нас есть ответственность перед вами, потому что вы решаете, как это должно быть. Есть Совет армянской общины Абхазии, который формируется с низов, и естественно должна быть обратная связь с местными районными отделениями", — сказал Трапизонян.

Вторым кандидатом на пост руководителя был прежний председатель организации Хачик Минасян, который по собственному желанию сложил с себя полномочия в мае 2016 года. За него проголосовали 82 делегата, а за Трапизоняна – 124.

© Sputnik. Роберт Джопуа Глава армянской общины Абхазии: хочу привлечь молодежь к работе

"Это заслуженная победа. Это доверие людей. Мы вместе с ним будем продолжать начатые дела", — отметил Минасян, обращаясь к победителю.

В голосовании приняли участие делегаты внеочередного съезда Союза армян Абхазии, который в начале работы был реорганизован в армянскую общину Абхазии. Делегатами был одобрен ряд других изменений в уставе организации. К примеру, председатель общины будет избираться на три года, вместо пяти. Также при общине учрежден Совет, в состав которого войдут члены организации, представленные районными отделениями.

Галуст Трапизонян — ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии. Трапизонян дважды избирался депутатом Парламента Абхазии. С мая 2016 года исполнял обязанности председателя Союза армян республики.