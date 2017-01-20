21:43 20 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Энергетические объекты. Архивное фото.

Энергетики назвали самый "недисциплинированный" район Абхазии

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (40)
24430

РУП "Черноморэнерго" опубликовало статистику по оплате за электроэнергию в Абхазии в 2016 году.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. По общим показателям самым "недисциплинированным" в оплате за электричество стал Сухумский район, а самым ответственным — Галский, согласно сведениям приведенным в статистике "Черноморэнерго" за 2016 год.

Самым злостным неплательщиком оказался Сухумский район, где за электроэнергию среди жителей, предприятий и организаций удалось собрать всего 36% платежей. Самым дисциплинированным стал в 2016 году Галский район, там рассчитались на 62%.

Население, предприятия и организации Абхазии заплатили за электроэнергию в прошлом году только 53,5% от начисленной суммы, сообщается в данных "Черноморэнерго".

В 2016 году общая сумма платы за электроэнергию для населения, предприятий и организаций составила 519 миллионов рублей.

Ингур ГЭС.
© Sputnik. Роберт Джопуа
ИнгурГЭС: после 15 февраля подача энергии в Абхазию может остановиться

Из этой суммы было оплачено чуть больше половины —  53,5%. Задолженность на сегодняшний день составляет 241,5 млн. рублей.

Организации более ответственно платят по счетам, они оплатили 78,5% от начисленного, а население всего 44,2%.

Если же отделить данные по жителям и предприятиям, то больше всего задолжали жители Очамчырского района, они погасили всего 30% платежей. 

Самые безответственные организации – в Галском районе, там юридическими лицами оплачено 60% из начисленной за электроэнергию суммы.

Население за электричество должно государству – 211 млн. рублей. Организации задолжали гораздо меньше – 30 млн. рублей.

Кто и сколько должен за свет в Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния
Кто и сколько должен за свет в Абхазии

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (40)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
"Аиааира" поэтессы Лели Тванба
Перепалка в Минкульте: как искали виновного в разрушении стены Анакопии
Перепалка в Минкульте: как искали виновного в разрушении стены "Анакопии"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia