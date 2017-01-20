Энергетики назвали самый "недисциплинированный" район Абхазии

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. По общим показателям самым "недисциплинированным" в оплате за электричество стал Сухумский район, а самым ответственным — Галский, согласно сведениям приведенным в статистике "Черноморэнерго" за 2016 год.

Самым злостным неплательщиком оказался Сухумский район, где за электроэнергию среди жителей, предприятий и организаций удалось собрать всего 36% платежей. Самым дисциплинированным стал в 2016 году Галский район, там рассчитались на 62%.

Население, предприятия и организации Абхазии заплатили за электроэнергию в прошлом году только 53,5% от начисленной суммы, сообщается в данных "Черноморэнерго".

В 2016 году общая сумма платы за электроэнергию для населения, предприятий и организаций составила 519 миллионов рублей.

© Sputnik. Роберт Джопуа ИнгурГЭС: после 15 февраля подача энергии в Абхазию может остановиться

Из этой суммы было оплачено чуть больше половины — 53,5%. Задолженность на сегодняшний день составляет 241,5 млн. рублей.

Организации более ответственно платят по счетам, они оплатили 78,5% от начисленного, а население всего 44,2%.

Если же отделить данные по жителям и предприятиям, то больше всего задолжали жители Очамчырского района, они погасили всего 30% платежей.

Самые безответственные организации – в Галском районе, там юридическими лицами оплачено 60% из начисленной за электроэнергию суммы.

Население за электричество должно государству – 211 млн. рублей. Организации задолжали гораздо меньше – 30 млн. рублей.