Вячеслав Бигуаа: стремление заниматься наукой появилось в школе

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стремление заниматься наукой появилось перед окончанием школы, сказал корреспонденту Sputnik доктор филологических наук Вячеслав Бигуаа.

"Тогда еще не понимал, в каком направлении буду идти, но когда поступил в университет, уже стал настраиваться на продолжение учебы. После окончания университета, несмотря на то, что были хорошие возможности начать карьеру и работать в различных структурах, я отказался от этого и дождался разрешения на поступление в аспирантуру в Институт мировой литературы. Я чувствовал, что я должен этим заниматься, не только литературоведением, но и комплексно наукой. В таком русле я продолжаю работать, остаюсь сторонником такого подхода", — сказал Вячеслав Бигуаа.

Вячеслав Бигуаа — автор бесценных работ в области литературоведения, сказал заведующий отделом литературы Абхазского института гуманитарных исследований, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

© Фото: из архива Руслана Хашиг Вячеслав Бигуаа

"Начну с того, что хочу поздравить нашего друга Вячеслава Акакиевича с его 60-летием. Это не такой большой возраст, тем более по абхазским понятиям. Он вырос буквально на наших глазах, работая в редакции журнала "Алашара". С юных лет Вячеслав проявлял себя талантливым литературоведом, критиком. Для него учеба в Институте мировой литературы в Москве стала толчком для дальнейшего развития, он получил хорошую подготовку профессионального литературоведа", — добавил он.

Трудно представить абхазское литературоведение и в целом науку без научного вклада Вячеслава Бигуаа, подчеркнул Ласуриа.

"Можно удивляться его энергии, трудоспособности. Он является скромным, вместе с тем весьма принципиальным человеком в жизни и в работе. Уверен, что он и в дальнейшем будет помогать становлению нашего литературоведения", — сказал Мушни Ласуриа.

Ведущий сотрудник отдела фольклора АбИГИ, литературовед, критик Владимир Агрба также отметил большой вклад Вячеслава Бигуаа в абхазскую науку.

"После учебы в Институте мировой литературы он защитил успешно кандидатскую работу, затем докторскую, по сей день работает в этом институте. Вячеслав Бигуаа — автор нескольких солидных исследований по абхазскому историческому роману. У него есть очень солидные работы по литературе абхазо-адыгской диаспоры. До сегодняшнего дня он связан с абхазской литературой, является также сотрудником нашего института, принимает участие в создании книг по истории абхазской литературы. Он работает очень плодотворно, кругозор его широк, занимается как абхазской, так и адыгской литературой. Вячеслав занимается не только литературой, но и занимается историей, этнографией этих народов. Я хочу поздравить его с 60-летием", — сказал он.

Вячеслав Бигуаа

Вячеслав Бигуаа — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела литературы народов Российской Федерации и СНГ ИМЛИ имени А. М. Горького РАН.

В 1980 году Вячеслав Бигуаа окончил Абхазский государственный университет имени А. М. Горького. В 1982–1984 годах — технический редактор, затем заведующий отделом литературной критики и публицистики журнала "Алашара" ("Свет" – ред.). В 1984–1987 годах учился в Москве в аспирантуре ИМЛИ АН СССР (ныне РАН). В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию "Жанровые особенности абхазской повести. 30–80-е гг."; в 2003 году — докторскую на тему "Абхазский исторический роман. История Типология. Поэтика". С 1990 года работает в ИМЛИ.

Вячеслав Бигуаа — автор трех книг и многих литературоведческих, исторических и этнографических статей, опубликованных на абхазском и русском языках в коллективных научных трудах и периодических изданиях. Он один из авторов и ответственный секретарь энциклопедии "Шамиль", входит в число ответственных редакторов "Антологии абхазской поэзии. ХХ век".