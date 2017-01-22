Электроснабжение в Абхазию подается из России

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Электроснабжение в Республику Абхазия подается с территории Российской Федерации, сообщает официальный сайт РУП "Черноморэнерго".
Ранее на Ткуарчалской ГЭС произошла авария. Без электроэнергии осталась большая часть Абхазии.
Количество поданой электроэнергии не хватает для покрытия дефицита энергопотребления всей республики, обесточенными остаются частично Гагрский и Гудаутский районы и Ткуарчал, говорится в сообщении.
На месте аварии ведутся ремонтные работы. В сообщении также отмечается, что если в течение часа удастся устранить последствия аварии, то электроснабжение будет восстановлено во всех районах республики. В противном случае электроэнергия будет подаваться переменно в разные части республики.
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