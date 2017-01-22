Электроснабжение в Абхазию подается из России

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Электроснабжение в Республику Абхазия подается с территории Российской Федерации, сообщает официальный сайт РУП "Черноморэнерго".

© Sputnik. Сергей Мальгавко Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии в Ткуарчале

Ранее на Ткуарчалской ГЭС произошла авария. Без электроэнергии осталась большая часть Абхазии.

Количество поданой электроэнергии не хватает для покрытия дефицита энергопотребления всей республики, обесточенными остаются частично Гагрский и Гудаутский районы и Ткуарчал, говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. В сообщении также отмечается, что если в течение часа удастся устранить последствия аварии, то электроснабжение будет восстановлено во всех районах республики. В противном случае электроэнергия будет подаваться переменно в разные части республики.