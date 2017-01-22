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Электроснабжение в Абхазию подается из России

© flickr.com/
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (42)
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Авария на Ткуарчалской ГЭС произошла в воскресенье 22 января в 19:00 часов

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Электроснабжение в Республику Абхазия подается с территории Российской Федерации, сообщает официальный сайт РУП "Черноморэнерго".

Энергетические объекты Крыма
© Sputnik. Сергей Мальгавко
Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии в Ткуарчале

Ранее на Ткуарчалской ГЭС произошла авария. Без электроэнергии осталась большая часть Абхазии.

Количество поданой электроэнергии не хватает для покрытия дефицита энергопотребления всей республики, обесточенными остаются частично Гагрский и Гудаутский районы и Ткуарчал, говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. В сообщении также отмечается, что если в течение часа удастся устранить последствия аварии, то электроснабжение будет восстановлено во всех районах республики. В противном случае электроэнергия будет подаваться переменно в разные части республики.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (42)

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